Nastavljeni napadi na Teheran, Iran uzvraća napadima na Izrael i zalivske zemlje

Raketni napadi na Teheran, glavni grad Irana, nastavljeni su noćas i jutros dok je Iran nastavio napade na Izrael i zemlje širom Persijskog zaliva.

Izraelska služba hitne pomoći Magen David Adom (MDA) objavila je da je 52-godišnji muškarac poginuo a nekoliko osoba je ranjeno kasno sinoć kada je raketa ispaljena ka centralnom Izraelu, prenosi Tajms of Izrael.

Izraelske odbrambene snage (IDF) takođe su saopštile da je jutros presretnuta raketa ispaljena iz Jemena, što je prvi put od početka američko-izraelske operacije u Iranu i iranskih uzvratnih udara da se u sukobe uključuju jemenski Huti pobunjenici.

Sistemi protivvazduhoplovne odbrane aktivirani su i dronovi presretnuti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtu i Bahreinu.

Pet osoba je ranjeno kada je raketa presretnuta u Abu Dabiju, glavnom gradu UAE. Medijska kancelarija Abu Dabija javila je da je pet indijskih državljana povređeno od krhotina koje su pale blizu Kalifa, ekonomske zone Abu Dabi, preneo je Bi-Bi-Si (BBC). Kancelarija je javila i o dva požara u toj oblasti.

Saudijsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je presrelo tri drona i balističku raketu koje su lansirane ka Rijadu, glavnom gradu te zemlje. Ranije je prijavljeno da je najmanje 15 američkih vojnika ranjeno u napadu u petak na saudijsku vazduhoplovnu bazu Princ Sultan, a izvori AP-a rekli su da je tokom protekle nedelje u napadima na tu bazu ranjeno više od 20 američkih vojnika.

Strani radnik je ranjen kada su dva drona ciljala luku Salalah u južnom Omanu, javila je zvanična novinska agencija te zemlje. Vladina medijska kancelarija te zemlje saopštila je da je u napadu dva drona takođe oštećena dizalica.

Kako prenosi agencija AP, danas je u napadima dronovima pogođen Međunarodni aerodrom u Kuvajtu. Uprava za civilnu avijaciju saopštila je da je u napadima teško oštećen radarski sistem aerodroma. Nije prijavljeno da ima povređenih.

Sirene su se oglasile jutros u Bahreinu pred očekivan napad, objavile su vlasti.

(Beta)

