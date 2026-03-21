Nastavljeni sukobi na Bliskom istoku, Tramp razmatra smanjenje vojnih operacija

Izraelska vojska noćas je izvela novi talas napada na Teheran i Bejrut, a Saudijska Arabija, Kuvajt i Izrael su presreli iranske dronove i rakete.

Izrael je saopštio da je Iran nastavio da ispaljuje rakete na izraelsku teritoriju, dok je Saudijska Arabija saopštila da je oborila 20 dronova za samo nekoliko sati u istočnom regionu zemlje, u kojem se nalaze velika naftna postrojenja.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da nije bilo povređenih i da nije pričinjena šteta.

Izraelska vojska je ranije jutros saopštila da je započela talas udara usmerenih na položaje Hezbolaha, širom južnih predgrađa Bejruta, u Libanu.

Nekoliko sati ranije, vojska je izdala poziv za evakuaciju za sedam naselja u predgrađima Bejruta. Izveštaja o žrtvama nema.

U Iranu je danas sahranjen portparol Revolucionarne garde, ubijen u izraelskom napadu, javili su iranski državni mediji.

Tramp razmatra smanjenje vojnih operacija na Bliskom istoku

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da njegova administracija razmatra „smanjenje“ vojnih operacija na Bliskom istoku, iako su Sjedinjene Američke Države (SAD) najavile da šalju više ratnih brodova u region, a Iran pretio napadima na turistička mesta širom sveta.

„Veoma smo blizu ispunjenja naših ciljeva dok razmatramo smanjenje naših velikih vojnih napora na Bliskom istoku u vezi sa terorističkim režimom Irana“, napisao je kasno sinoć Tramp na mreži Truth Social.

On je dodao da će Ormuski zaliv „morati da čuvaju i kontrolišu, po potrebi, druge nacije koje ga koriste“.

„Ako budemo zamoljeni, pomoći ćemo ovim zemljama u njihovim naporima u vezi sa Ormuskim zalivom, ali to ne bi trebalo da bude neophodno kada se iranska pretnja iskoreni. Važno je da će to za njih biti laka vojna operacija“, napisao je Tramp.

Od početka američko-izraelske akcije i šireg sukoba na Bliskom istoku, u Iranu je poginulo više od 1.300 ljudi, više od 1.000 ljudi u Libanu, 15 u Izraelu, a stradalo je i 13 pripadnika američke vojske u regionu. Milioni ljudi u Libanu i Iranu su raseljeni.

(Beta)

