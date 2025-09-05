Nastavnici Medicinskog fakulteta: Ne priznajemo Natašu Milić za v.d. dekanku

Deo nastavnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu odbili su da priznaju odluku Saveta od utorka, 2. septembra o imenovanju profesorke Nataše Milić za vršioca dužnosti dekana, nakon što je ranije smenjena dekanka Tatjana Simić.

„Sednicom je predsedavao novoimenovani predstavnik Vlade Marko Lens, koji je, kršeći odredbe Statuta, pitanje prestanka mandata dekana uvrstio u dnevni red. Njegov zahtev da se sa sednice udalji sekretarka fakulteta uz pomoć policije, koja je ukazala na nezakonitost postupka, pokazuje atmosferu pritiska u kojoj je odluka doneta“, piše u saopštenju.

Dodaje se da Statut fakulteta predviđa da za v.d. direktora može biti imenovan samo jedan od prodekana, na predlog predsednika Saveta i uz istovremeno pokretanje izbora za novog dekana.

„Ovo je direktan napad na autonomiju univerziteta i poniženje svih zaposlenih. Zahtevamo da se imenuju i pozovu na odgovornost svi koji su učestvovali u ovom pokušaju uzurpacije“, poručio je deo nastavnika u pisanoj izjavi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com