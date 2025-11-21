Natalija Jovanović: Fakultet za srpske studije u Nišu nema akreditaciju, nastao otimanjem departmana

Bivša dekanka Filozofskog fakuleta u Nišu Natalija Jovanović kazala je danas da Fakultet za srpske studije nema početnu akreditaciju koja je neophodna kako bi počeo da radi te dodala da je ovo prvi put da jedna visokoškolska ustanova nastane „tako što otme studijski program od drugugog fakulteta“.

Vlada Srbije donela je 6. novembra odluku o osnivanju novog fakulteta u Nišu koji bi nastao izdvajanjem Departmana za istoriju, Departmana za srbistiku i Departmana za ruski jezik i književnost iz sastava Filozofskog fakulteta u tom gradu.

Profesorka Jovanović kazala je za dnevni list Nova da se većina njenih kolega protiv odluci Vlade.

„Novoosnovani fakultet je ukrao jedan moj predmet. Pre ću da ga spalim nego da predajem tamo. To je izborni predmet i svi mi koji imamo tamo izborne predmete možemo da ih ugasimo i onda ti predmeti neće biti dostupni novim generacijama (…) Već je nekoliko mojih kolega ugasilo predmete, tako da je jasno kakav je većinski stav profesora po tom pitanju“, rekla je Jovanović.

Odluka o osnivanju novog fakulteta objavljena je 7. novembra u „Službenom glasniku“, a potpisao je potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali.

Po njoj će Univerzitet u Nišu i Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu uskladiti statute i druge opšte akte, organizaciju i rad sa ovom odlukom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu.

Za vršioca dužnosti dekana Fakulteta srpskih studija imenovan je profesor Slaviša Nedeljković, redovni profesor Departmana za istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu.

