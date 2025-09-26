Natalija Jovanović na protestu u Leskovcu: Vlast koristi populizam i manipulacije, ali im ne uspeva

Profesorka Filozofskog fakulteta u Nišu Natalija Jovanović ocenila je večeras na protestu u Leskovcu da vlast svakodnevno koristi populizam i manipulacije, ali da su im svi pokušaji obmanjivanja naroda propali.

Ona je na protestu, koji su organizovale Nezavisne grupe studenata i građana Leskovca, kazala da brojnost skupova nije presudan i da je važno pokazati predstavnicima vlasti da su građani nezadovoljni.

„Sve su probali. Propao im je i Pokret za narod i državu, ne znam za koji narod, za neki drugi narod. Propali im stanovi jeftini za mlade ljude, propalo im je sve. Zatvaraju sada i tunele, ne znam šta sve neće smisliti“, rekla je Jovanović.

Ona se zahvalila studentima što su 10 meseci uspeli da izdrže pritiske i uliju ljudima novu nadu.

„Studenti su voćka čudnovata. Polomiš zube, a njima ništa ne možeš. Ne možeš da im slomiš glave, ne možeš da im slomiš kičme. Oni su napravili nova pravila, nove igre, za novo društvo bez korupcije, krađe, privilegija. Mi hoćemo takvo društvo“, rekla je profesorka.

Nakon njenog govora usledila je protestna šetnja ulicama Leskovca.

Protest je protekao mirno, bez incidenata, uz prisustvo policije.

(Beta)

