NATO i Evropska unija razmatrali stabilnost na Zapadnom Balkanu

Zamenica generalnog sekretara NATO Radmila Šekerinska razgovarala je danas sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom o stabilnosti na Zapadnom Balkanu i održavanju mira i stabilnosti na Kosovu.

Kako je saopšteno iz NATO-a, do sastanka je došlo u štabu NATO u Briselu, i tom prilikom je Šekerinska rekla da je NATO snažno privržen Zapadnom Balkanu, koji je, kako se navodi, „region od strateškog interesa za Alijansu“.

Šekerinska je naročito ukazala na partnerstvo NATO i Evropske unije u održavanju mira i stabilnosti na Kosovu i šire.

Kroz misiju KFOR, „NATO nastavlja da radi ono što je vojnički moguće na terenu da obezbedi mir, u korist svih ljudi koji žive na Kosovu“, rekla je ona.

Međutim, kako je dodala Šekerinska, „konačno rešenje za trajnu regionalnu stabilnost je političko“.

„U tom cilju, NATO nastavlja da pruža punu podršku dijalogu koji se, pod patronatom EU, vodi radi normalizacije odnosa Beograda i Prištine, kao i napore specijalnog izaslanika Sorensena“, rekla je ona, a navodi se u saopštenju.

Šekerinska je nivo saradnje NATO i EU ocenila kao „odličan“ i ukazala da će nastavak koordinaciji biti ključan za to da dijalog Beograda i Prištine ide napred. Takođe je rekla da su se saveznici dogovorili da pojačaju podršku napore EU da se dođe do normalizacije.

U saopštenju piše da je Sorensen učestvovao i na zasedanju Severnoatlantskog saveta, uključujući NATO partnere koji daju ljudstvo za Kfor, misiju NATO koja deluje na Kosovu.

(Beta)

