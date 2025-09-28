NATO pojačava prisustvo na Baltiku nakon što su u Danskoj viđeni dronovi

NATO je „pojačao budnost“ na Baltiku nakon onoga što je Kopenhagen nazvao upadom neželjenih dronova u danski vazdušni prostor, izjavio je portparol NATO, prenosi Radio Sloboda Evropa.

Pojačane mere „uključuju više obaveštajnih, nadzornih i izviđačkih platformi i najmanje jednu fregatu za protivvazdušnu odbranu“ u regionu zapadno od Rusije, rekao je portparol Martin O’Donel kasno sinoć na konferenciji za novinare.

On je dodao da su najviši zvaničnici NATO „bili u stalnom kontaktu sa danskim liderima“ u vezi sa incidentima sa dronovima, najnovijim u nizu kršenja vazdušnog prostora zemalja članica NATO.

(Beta)

