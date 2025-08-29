NATO zabrinut hapšenjem zbog špijunaže Hrvata koji je služio u misiji Alijanse na Kosovu

NATO je danas potvrdio da „vrlo ozbiljno shvata“ hapšenje u Zagrebu hrvatskog oficira koji je služio u misiji Alijanse na Kosovu (Kfor) i njegove saučesnice, državjanke Srbije, optuženih za „špijunažu“, prenosi danas agencija Frans pres.

„Shvatamo te navode vrlo ozbiljnim. Bezbednost osoblja Kfora i integritet informacija klasifikovanih kao tajne su na prvom mestu“, rekao je zvaničnik NATO u pisanom odgovoru poslatom francuskoj agenciji.

Istražni sudija Županijskog suda u Splitu odredio je jednomesečni pritvor 54-godišnjem pilotu Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva (HRZ) iz Splita i njegovoj partnerki (46), državljanki Srbije koja živi na Kosovu, zbog sumnje na špijunažu, saopštilo je juče tužilaštvo.

Istražni zatvor im je, po zahtevu splitskog tužilaštva, određen zbog mogućeg uticaja na svedoke i opasnosti od uništavanja dokaza, a 46-godišnjoj državljanki Srbije i zbog opasnosti.

Državno tužilaštvo Hrvatske saopštilo je juče da je određena tajnost cele istrage, pa detalji o postupku nisu navedeni, već samo odluka o određivanju pritvora, godine i državljanstvo osumnjičenih.

Hrvatski mediji pišu sa se sumnja da je vojni pilot ​J.I. odavao tajne partnerki A.M, sociološkinji iz Kosovske Mitrovice, a ona ih je slala partiji Srpska lista.

Oni su krajem jula uhapšeni na Visu u Hrvatskoj, gde su bili na godišnjem odmoru, prenela je juče agencija Hina.

Pilot je bio pušten na slobodu, a državljanka Srbije je trebalo da bude proterana iz Hrvatske gde joj je deset godina zabranjen dolazak.

Pozivajući se na medije, Hina navodi da su​ u međuvremenu prover​om njihovih mobilnih uređaj​a i komunikacij​e istražitelji našli​ kompromitujuće poruke​ zbog kojih su ih osumnjič​ili za međunarodnu špijunažu.​

Privedena žena, kako su pisali mediji, navodno radi za nemačku organizaciju​ i prijavljena je zbog prikupljanja podataka koje joj je poslednje tri godine davao ​vojni pilot iz Splita​ koji je jedno vreme proveo na Kosovu kao pripadnik hrvatskog kontingenta u sklopu KFOR-a.

Po hrvatskim medijima, radi se o pilotu helikoptera koji je služio u Kforu i srpske sociološkinje sa Kosova, koji su prema izveštajima par.

I po predsedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću, vrhovnom komandantu vojske, istraga pokrenuta na osnovu prijave vojne policije odnosi se na sumnje na krivično delo špijunaže. Prijava je protiv „oficira hrvatskih oružanih snaga zbog špijunaže“, prenosi agencija Frans pres.

Na upit Frans presa portparol kosovske vlade Perparim Krieziu rekao je da su kosovske institucije spremne da „sarađuju sa hrvatskim vlastima radi unapređenja istrage“.

(Beta)

