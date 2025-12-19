Navrocki i Zelenski: Imamo lošu vest za Moskvu: Svi smo složni u podršci Ukrajini

Predsednik Poljske Karol Navrocki poručio je danas posle razgovora sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u Varšavi da ima za Moskvu lošu vest: Poljska i Evropa su složne u strateškim pitanjima bezbednosti i pomoći Ukrajini i tu nema nikakvog osporavanja.

„Poseta je dokaz da su u strateškim pitanjima bezbednosti Poljska, Ukrajina i zemlje regiona koje dele demokratske vrednosti složne. To nikad nije osporavano“, rekao je Navrocki.

Poljski predsednik je naglasio da je Rusija zemlja koja ruši međunarodni poredak, krši principe međunarodnog prava i godinama destabilizuje politički sistem u Evropi, ne samo vojno, već i svakodnevnim hibridnim napadima, a da samo američki predsednik Donald Tramp može da natera ruskog predsednika Vladimira Putina da potpiše mir, mada, kazao je, Putin „nema običaj da poštuje sporazume“.

„Mir treba da bude dug i obavezujući, a ne da kupi vreme Rusiji da pregrupiše snage“, rekao je Navrocki.

Predsednik Zelenski je danas u Varšavi zahvalio Evropskoj uniji i Poljskoj za odluku da pomogne Ukrajini u naredne dve godine sa 90 milijardi evra.

„Sredstva EU daju nam sigurnost finansiranja ako Rusija nastavi rat, a takve signale imamo. Ta sredstva ćemo uložiti u odbranu. Ako svet natera Rusiju na mir, uložićemo ih u obnovu. Važno je da ruska sredstva ostanu zamrznuta i da Rusija plati štete koje je učinila“ kazao je Zelenski.

Predsednici su složno ocenili da je Rusija pretnja ne samo Ukrajini već i celoj Evropi.

„Bez naše nezavisnosti Poljska će ići dalje u Evropu. Bez naše nezavisnosti Rusija će ući u Poljsku“, kazao je Zelenski.

Povodom izjave predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka da je najnoviji ruski raketni sistem „Orešnik“ u beloruskoj vojsci „stupio na borbeno dežurstvo“, poljski predsednik je rekao da to nije nikakvo iznenađenje i podsetio da je Poljska godinama izložena hibridnim napadima i Rusije, i Belorusije.

„Znamo gde će biti ‘Orešnik’, dajemo našim partnerima informacije. Računamo da će partneri umeti da procene tu pretnju i kako da na nju reaguju. Upozoravali smo ih, znamo taj sistem, korišćen je protiv Ukrajine“, kazao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik podsetio je da je Kijev tražio od saveznika da uvedu sankcije protiv preduzeća u trećim zemljama koja proizvode komponente za taj moderni ruski raketni sistem, ali da tih sankcija nema.

„Zašto naši partneri ne vide pretnju iz Belorusije?“, kazao je Zelenski.

Navrocki i Zelenski razgovarali su danas i o bilateralnim pitanjima, pre svega o pomirenju povodom mučnih događaja iz prošlosti i ekshumacija žrtava Volinjskog masakra iz Drugog svetog rata, kada je oružano krilo ukrajinskih nacionalista izvršilo etnička čišćenja ne samo u poljskim, nego i češkim i jevrejskim selima u toj oblasti na zapadu današnje Ukrajine, u kojima su pobijene desetine hiljada ljudi.

Navrocki je rekao je da su i Poljska i Ukrajina svesne da Rusija koristi njihovo rasvetljavanje prošlosti da ih zavadi i širi dezinformacije među Poljacima i Ukrajincima.

„Rešenjem tog pitanja izbijamo Ruskoj Federaciji argument iz ruku u pokušaju da nas zavadi“ kazao je Navrocki.

Današnja poseta Zelenskog Varšavi prvi je njegov susret sa novim poljskim predsednikom Karolom Navrockim, iza koga stoji pre svega nacionalistička poljska desnica, koja tradicionalno koristi anti-ukrajinsku kartu za ubiranje političkih poena.

Navrocki je danas rekao da Poljaci, što se odražava u anketama, a u poslednje vreme i u atmosferi u društvu, imaju utisak da Ukrajina nije dovoljno zahvalna i da ne ceni dovoljno pomoć Poljske koja je, po njegovim rečima, od početka rata 2022. godine do danas dala 4,9 odsto poljskog BDP-a.

(Beta)

