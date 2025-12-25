NBS otvorila Mali muzej novca u svojoj zgradi u Ulici kralja Petra u Beogradu

Narodna banka Srbije (NBS) otvorila je obnovljenu učionicu za finansijsku edukaciju „Mali muzej novca“ u svojoj zgradi u Ulici kralja Petra 12 u Beogradu, saopšteno je danas.

Guverner NBS Jorgovanka Tabaković predstavila je učionicu đacima četvrtog razreda Osnovne škole „Jovan Sterija Popović“ sa Novog Beograda, sa kojom banka sarađuje u oblasti finansijske edukacije

U saopštenju NBS piše da je namena te učionice da pruži još bolji, dodatni sadržaj u prezentacijama, predavanjima i radionicama finansijske edukacije, koje sprovodi NBS, a namenjena je učenicima osnovnih i srednjih škola, a posebno najmlađima, koji se tek upoznaju sa pojmovima novca i finansija.

Učionica je opremljena grafičkim materijalom koji pruža osnovne podatke o istorijatu dinara (kovanica i novčanica) i osnovne informacije o zlatu, kao najstarijem sredstvu plaćanja.

Takođe, kako se navodi, objašnjena je zaštita novca do najsitnijih detalja, kao i istorijske činjenice u vezi sa poznatim ličnostima sa novčanica, a poseban akcenat stavljen je, kako se dodaje, na profesije tih ličnosti, kako bi poslužile kao inspiracija deci koja će posećivati „Mali muzej“.

Pored štampanog materijala u „Malom muzeju“, prikazani su primeri najstarijeg, najmanjeg i najvećeg novca, novčanica i kovanica sa najviše nula, novac neobičnog oblika i materijala, kao i novac koji je korišćen u poznatim filmovima i kompjuterskim igrama.

Navedeno je da su neki od izloženih eksponata originalni, a neki specijalno izrađeni za potrebe „Malog muzeja“.

Programi finansijske edukacije, koje NBS sprodovi 21 godinu, obuhvataju predstavljanje bogate numizmatičke zbirke u izložbeno-edukativnom prostoru NBS, putujuće izložbe, kao i edukativne radionice namenjene deci od predškolskog uzrasta do studenata, piše u saopštenju.

