NDNV: Brutalan napad na studenta i novinara Lazara Dinića, zahtevamo hitnu reakciju nadležnih

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) osudilo je danas prebijanje studenta i novinara Lazara Dinića, koji je zadobio teške povrede glave, kako su naveli, "nakon napada režimskih batinaša na njega dok je izveštavao sa lokalnih izbora u rodnom Boru".

„Prema dostupnim medicinskim informacijama, Dinić je zadobio teške povrede glave i prebačen je sinoć hitno iz Bora u Beograd na dalje posmatranje i lečenje. NDNV upozorava da ovaj napad predstavlja još jedan u nizu incidenata usmerenih ka zastrašivanju novinara i mladih ljudi koji se profesionalno i društveno angažuju u javnom prostoru“, naveo je NDNV u saopštenju.

Ocenili su da je to „više nego jasna poruka“ vlasti da su nasilje i nekažnjivost postali prihvatljiv okvir za delovanje prema novinarima.

„Ovo je direktan napad na slobodu medija i na pravo građana da budu informisani. Ujedno, ovo je jasna poruka da je režim spreman i da počne da ubija novinare. Reč je o istom režimu koji je novinare ubijao i devedesetih godina prošlog veka“, naveo je NDNV.

Pozvali su nadležne da hitno i bez odlaganja identifikuju i procesuiraju počinioce, kao i da javnost bude transparentno obaveštena o toku istrage i dodali da bi svako odugovlačenje ili relativizacija ovakvih napada predstavljali direktno ohrabrivanje nasilja.

NDNV je izrazio solidarnost sa Lazarom Dinićem i njegovom porodicom i zahtevao od institucija da obezbede njegovu sigurnost i adekvatno lečenje.

Naveli su da su o ovom napadu, kao i o brojnim drugim napadima na novinare i medijske radnike tokom jučerašnjeg izbornog dana, obavestili relevantne međunarodne organizacije.

(Beta)

