NDNV: Hapšenje novinara Dikića je uvod u masovnu političku represiju

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) ocenilo je danas da je hapšenje novinara Aleksandra Dikića „uvod u masovnu političku represiju“ i pozvalo građane i prćedstavnike pravosuđa da se „suprotstave zloupotrebi institucija“.

U saopštenju su naveli da je hapšenju novinara zrenjaninske KTV televizije „prethodila kampanja režimskih tabloida protiv Dikića po gebelsovskom modelu“.

„Politički progon se sprovodi zloupotrebom pravosudnog sistema, a hapšenje novinara predstavlja ozbiljno upozorenje za stanje ljudskih prava i slobode medija u Srbiji“, ocenio je NDNV.

Mediji su preneli da su pripadnici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala juče u Novom Sadu uhapsili kolumnistu i autora emisije „Bez ustručavanja“ na zrenjaninskoj KTV Aleksandra Dikića, posle čega je sproveden u Beograd, gde mu je određeno policijsko zadržavanje u trajanju od 48 časova.

Dikić je osumnjičen za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, a iz NDNV su naveli da se ta kvalifikacija „već duže vreme koristi kao osnov za izricanje pritvora protiv političkih i studentskih aktivista, posebno u Novom Sadu“.

(Beta)

