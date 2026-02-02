NDNV: Vladajuća stranka ogoljeno preti Dinku Gruhonjiću, Srbija sve više liči na Belorusiju

Predsednik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) izjavio je kasno sinoć da su navodni „napadi profesora Univerziteta u Novom Sadu Dinka Gruhonjića na predsednika Srbije Aleksandra Vučića napadi na ustavni poredak i nezavisnost Srbije“.
Ta izjava usledila je neposredno nakon objavljivanja intervjua sa Dinkom Gruhonjićem na sarajevskom portalu „Slobodna Bosna“.
„Ovako promptna reakcija s pozicije političke moći povodom javno iznetog mišljena o političkoj situaciji u Srbiji predstavlja otvorenu pretnju po bezbednost Dinka Gruhonjića i najavu primene ogoljene sile prema onima koji se usude da kritikuju poteze vlasti i rad institucija“, ocenio je NDNV.
To novinarsko udruženje je ocenilo da Srbija „sve više liči na Belorusiju“.
„Pozivamo građane da podrže profesionalne novinare i usprotive se uspostavljanju totalitarističkih fašističkih metoda obračuna sa neistomišljenicima režima. Da li će režim sada, kada je ‘reformisao’ pravosuđe, početi da hapsi i zbog izrečenog mišljenja i tako ponovo uvesti verbalni delikt?“, upitao je NDNV.
Pozvali su i međunarodnu javnost da pruži podršku novinarima u Srbiji „koji su postali otvorena meta vlasti, koja najavljuje obračun sa nepodobnim građanima, pošto je prethodno urušila sve institucije“.
„Suprostavljanje totalitarizmu je dužnost svih pojedinaca, ali i jedini način odbrane dostojanstva, ljudskih prava i samog života“, piše u saopštenju.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com