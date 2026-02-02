NDNV: Vladajuća stranka ogoljeno preti Dinku Gruhonjiću, Srbija sve više liči na Belorusiju

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) saopštilo je danas da je zabrinuto za bezbednost programskog direktora te organizacije, novinara i univerzitetskog profesora Dinka Gruhonjića nakon „političke optužnice koju mu je sinoć izrekao šef vladajuće stranke Miloš Vučević“.

Predsednik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) izjavio je kasno sinoć da su navodni „napadi profesora Univerziteta u Novom Sadu Dinka Gruhonjića na predsednika Srbije Aleksandra Vučića napadi na ustavni poredak i nezavisnost Srbije“.

Ta izjava usledila je neposredno nakon objavljivanja intervjua sa Dinkom Gruhonjićem na sarajevskom portalu „Slobodna Bosna“.

„Ovako promptna reakcija s pozicije političke moći povodom javno iznetog mišljena o političkoj situaciji u Srbiji predstavlja otvorenu pretnju po bezbednost Dinka Gruhonjića i najavu primene ogoljene sile prema onima koji se usude da kritikuju poteze vlasti i rad institucija“, ocenio je NDNV.

To novinarsko udruženje je ocenilo da Srbija „sve više liči na Belorusiju“.

„Pozivamo građane da podrže profesionalne novinare i usprotive se uspostavljanju totalitarističkih fašističkih metoda obračuna sa neistomišljenicima režima. Da li će režim sada, kada je ‘reformisao’ pravosuđe, početi da hapsi i zbog izrečenog mišljenja i tako ponovo uvesti verbalni delikt?“, upitao je NDNV.

Pozvali su i međunarodnu javnost da pruži podršku novinarima u Srbiji „koji su postali otvorena meta vlasti, koja najavljuje obračun sa nepodobnim građanima, pošto je prethodno urušila sve institucije“.

„Suprostavljanje totalitarizmu je dužnost svih pojedinaca, ali i jedini način odbrane dostojanstva, ljudskih prava i samog života“, piše u saopštenju.

(Beta)

