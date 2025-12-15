NDSS: Novi Sad svake godine baci 50 miliona evra umesto da ulaže u javni prevoz

Novosadski odbor Novog DSS-a upozorio je da Novi Sad svake godine gubi oko 50 miliona evra na ime odšteta koje se isplaćuju zbog izgubljenih sudskih sporova u vezi sa eksproprijacijom zemljišta i drugih šteta nanetih od strane gradskih organa, ističući da su do pre tri godine ovi gubici bili višestruko manji.

Iz Novog DSS-a su ocenili da ovakav način trošenja novca građana predstavlja „uigran mehanizam izvlačenja sredstava iz gradskog budžeta“, te da direktno ide na štetu javnog interesa.

Kako si naveli, umesto milionskih gubitaka kroz sudske sporove, ta sredstva moraju biti uložena u razvoj šinskog prevoza u Novom Sadu.

Ta stranka je predložila da se u novosadski javni prevoz uvede „ParK&Ride“ sistem na početnim stanicama budućih tramvajskih linija, kako bi građani iz prigradskih naselja i okolnih mesta mogli da ostave svoja vozila na periferiji grada i nastave put tramvajem, čime se, ukazuje ta stranka, direktno smanjuju saobraćajne gužve, zagađenje i pritisak na centralne gradske zone.

Pored toga, Novi DSS predlaže uvođenje NS voza, kao savremenog prigradskog šinskog sistema koji bi povezao prigradska i susedna mesta sa Novim Sadom, kao i njegovo povezivanje sa javnim prevozom.

Precizirano je da bi projektovanje ovakvog sistema moralo biti povereno domaćim fakultetima i stručnjacima, dok izbor izvođača radova mora biti isključivo predmet javnog, transparentnog i slobodnog konkursa, „bez nameštanja i privilegovanih firmi“.

Iz Novog DSS-a su podsetili i da Grad Novi Sad godišnje subvencioniše javno gradsko saobraćajno preduzeće sa 30 miliona evra radi, kako je istaknuto, „pukog opstanka preduzeća“.

(Beta)

