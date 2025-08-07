Ne podležemo pritisku: Građani na Konjarniku u Beogradu blokirali raskrsnicu

Više desetina stanovnika beogradskog naselja Konjarnik blokiralo je večeras raskrsnicu Ustaničke i Ulice Vojislava Ilića, u okviru protesta „Ne podležemo pritisku“ na koji je pozvao Zbor građana Konjarnika.

Predstavnica Zbora Danijela Nikolić rekla je za televiziju N1 da planiraju da ostanu do ponoći na toj raskrsnici i da prave buku.

N1 navodi da je prisutna i saobraćajna policija.

Zbor građana Konjarnika u najavi večerašnjeg protesta naveo je da su njihove komšije i aktivni članovi zbora „svakodnevno izloženi pritisku u svakom aspektu života“.

„Napad na jednog od nas je napad na sve nas. Niko nije sam i niko neće pasti pod pritiskom“, navodi se u pozivu.

(Beta)

