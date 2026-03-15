Nebenzja: Posredovanje EU između Beograda i Prištine doživelo je fijasko

Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama (UN) Vasilij Aleksejevič Nebenzja ocenio je da "najžešće žarište nestabilnosti" na Balkanu i dalje ostaje Kosovo, navodeći da Priština, videći da ostaje nekažnjena, "cinično pokušava da 'podigne ulog'".

„Svaki njen korak rezultira novim pretnjama po bezbednost i pogoršava situaciju za Srbe. Posredovanje Evropske unije (EU) u dijalogu između Beograda i Prištine je doživelo fijasko. EU je očigledno nesposobna i nevoljna da primora Prištinu da sprovede dogovorene sporazume kako bi se osigurala prava kosovskih Srba“, rekao je Nebenzja, u intervju za današnji list Politika.

Kako je ocenio, „sve akcije Brisela se svode na povećanje pritiska na Srbiju“.

„Dramatičan razvoj događaja oko Kosova potrvđuje značaj i nepostojanje alternative Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244. Ona ostaje temelj regulisanja kosovskog pitanja i definiše okvir za razvoj uravnoteženog, pravednog rešenja kosovskog prolema u skladu sa međunarodnim pravom“, rekao je Nebenzja.

(Beta)

