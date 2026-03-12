Nedeljkov (Crta): Sumnjamo da su mnoge proglašene liste, više od četvrtine, fantomske

Programski direktor Crte Raša Nedeljkov izjavio je da za više od četvrtine proglašenih lista postoje osnovane sumnje da su takozvane fantomske i da je to hronični problem izbornog procesa u Srbiji.

„Mi tu sumnju na izražavamo na osnovu nekakvog osećaja, nego po više jasnih kriterijuma. Preporučujem da se na osnovu tih kriterijuma pogledaju izborne liste i videće se crvene zastavice“, rekao je Nedeljkov za list Nova.

Naveo je da je na ovim izborima posebno upadljivo to što režim, s jedne strane, pokušava da onemogući stvarnu političku konkurenciju time što otežava kandidovanje – najdrastičniji primer je nezakonito odlučivanje Opštinske izborne komisije u Knjaževcu – a s druge, fantomskim listama stvara privid pluralizma.

„Računa se sigurno i na nešto glasova koje će takve liste da otkinu od autentičnih suparnika vlasti dovođenjem birača u zabludu. Zahvaljujući fantomskim listama vlast sebi osigurava i većinu za odlučivanje u izbornim komisijama i biračkim odborima“, objasnio je Nedeljkov.

(Beta)

