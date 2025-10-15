Nedeljkov (CRTA): Vladajuće stranke u Nemačkoj su informisane o stanju u Srbiji

Programski direktor organizacije Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) Raša Nedeljkov je večeras kazao da je iznenađen nivoom informisanosti o stanju u Srbiji vladajućih stranaka u parlamentu Nemačke, Bundestagu, u Berlinu, gde je bio danas.

Odbor Bundestaga za evropska pitanja je danas iza zatvorenih vrata priredio odvojene sastanke poslanika s predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić, a potom i s Nedeljkovim.

Nedeljkov je za televiziju N1 kazao da ne može da prenosi detalje razgovora jer je sednica bila zatvorena za javnost, ali da može da kaže da je Odbor Bundestaga imalo priliku da čuje nalaze istraživanja centra CRTA, medijskog monitoringa i poruke građana „koje pokušavaju mesecima da pošalju međunarodnoj javnosti“.

„Pitanja su bila usmerena na podatke koje sam iznosio. Ja sam govorio pre svega o podacima koji govore da građani Srbije na izborima traže izlazak iz političke krize, da većina građana Srbije misli da se Srbija kreće u pogrešnom pravcu i da je to jedan od znakova da institucije koje u Srbiji pokušavaju da sve više upotrebom sile izađu iz krize, imaju sve manji i manji legitimitet“, preneo je Nedeljkov.

On je ocenio da postoji „duboko razumevanje teške situacije u Srbiji, a nadam se da će ovakvim inicijativama u Berlinu i Briselu pomoći da donosioci odluka shvate da su partneri za pristupanje EU građani, i to naročito oni građani koji podržavaju studentske proteste i narodni bunt u poslednjim mesecima“.

S druge strane, partneri za pristupanje EU „svakako nisu, nažalost, ljudi koji podržavaju vladajuću stranku… jer im njihovi lideri govore da su naši najveći prijatelji na međunarodnoj sceni Rusija i Kina, a ne zemlje članice EU, ma šta govorili kada nas posete visoki zvaničnici iz EU kao što je danas bio slučaj sa (Ursulom) Fon der Lajen“, predsednicom Evopske komisije koja je tokom turneje po Zapadnom Balkanu bila i u Beogradu.

(Beta)

