Nedeljnik Vreme obeležio 35 godina postojanja, dodeljene tri nagrade

Redakcija nedeljnika „Vreme“ proslavila je večeras 35 godina postojanja, a na svečanosti su uručene tri nagrade pojedincima „koji su se istakli u odbrani istine, slobode, pravde i dostojanstva“.

Urednik nedeljnika „Vreme“ Filip Švarm kazao je na proslavi u bioskopu „Balkan“ da taj medij nikada nije moralno posrnuo i da kroz decenije potvrđuje da je „ideja jača od materije“, ali da su uslovi rada uvek bili teški.

„Uvek smo nazivali stvari pravim imenom. Dosledno smo pokazivali otpor ratovima, demagogiji, nacionalizmu, šovinizmu, kultovima ličnosti, autokratiji, diktaturi, kriminalu“, kazao je urednik „Vremena“.

Po njegovim rečima, stranke i vlasti su dolazile i prolazile, ali je „Vreme“ uspevalo da opstane poštujući slogan „Uvek nezavisni, nikad neutralni“.

Prvi put je taj nedeljnik dodelio nagrade zaslužnim pojedincima, a priznanje za profesionalizam dobila je tužiteljka Bojana Savović.

„Nadam se da vas neću izneveriti, ovo je velika čast za mene. Nadam se da ćemo neki sledeći jubilej proslaviti u nekom boljem društvu i da ćemo proslaviti bar prvi milion oduzet nekom kriminalcu“, kazala je Savović.

Priznanje za doslednost u borbi za istinu, pravdu, poštenje i humanizam dobio je aktivista Lokalnog fronta i odbornik u Kraljevu Predrag Voštinić.

„Mnogo puta je ‘Vreme’ koštala doslednost, ali sam srećan što ste doslednost proglasili vrlinom. Ako ćemo da stradamo, neka bude zbog vrline“, kazao je Voštinić.

Nagradu za hrabrost u odbrani studenata i autonomije univerziteta dobio je dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Srđan Rončević, ali je zbog obaveza bio sprečen da dođe pa se u njegovo ime okupljenima obratio profesor u Goran Anačkov.

„Vreme kao jedan od najvažnijih svedoka našeg vremena svih ovih decnija dokazuje da novinarstvo može biti savest i ogledalo društva“, rekao je Anačkov.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com