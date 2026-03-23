Nedostatak pedijatara u Novom Sadu, niko se nije javio na konkurs

Dom zdravlja Novi Sad suočava se sa nedostatkom pedijatara, a na nedavno raspisan konkurs za deset novih lekara nije se prijavio nijedan kandidat, piše portal 021.rs.

Načelnica Službe zdravstvene zaštite dece doktorka Vesna Vuleković za 021.rs je navela da je glavni problem sa pedijatrima nedovoljan broj lekara.

„Trenutno ima 49 lekara pedijatara koji rade u domovima zdravlja, od tog broja troje pedijatara radi iz penzije. Prema normativima za broj osiguranika koji imamo, nedostaje 23 pedijatra“, kazala je Vuleković.

Iako je konkurs za prijem deset pedijatara bio objavljen, na njega se niko nije javio, a kao glavni razlog toga Vuleković smatra da je uopšte nedostatak specijalista pedijatara.

„Duži period unazad se nisu davale specijalizacije, što je uz prirodni odliv pedijatara odlaskom u penziju, doprinelo nedostatku. Jedan od razloga je i što sve veći broj mladih specijalista se zapošljava u privatnim ambulantama i poliklinikama“, navela je ona.

Ona je kazala i da je trenutno rad u ambulantama pedijatrije otežan u smislu povećanog obima posla po lekaru i prekovremenim radom u prigradskim ambulantama.

