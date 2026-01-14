Negativan migrantski trend u SAD prvi put u poslednjih 50 godina

SAD su zabeležile negativni migrantski trend u 2025.godini, prvi put u poslednjih najmanje 50 godina, navedeno je u izveštaju Brukings Instituta (Brookings Institution) objavljenom juče.

U prvoj godini drugog mandata administracije predsednika Donalda Trampa zabeležene su dramatične promene u imigrantskoj politici, naveo je Brukings u uvodu izveštaja dodajući da je kao rezultat to dovelo do naglog usporenja migracije u SAD.

„Očekujemo da će shema restriktivne politike i pojačanog sprovođenja te politike da se nastavi ili postane još intenzivnija naredne godine“, navedeno je u studiji Brukingsa.

U 2025. godini broj ljudi koji su napustili SAD viši je od broja imigranata koji su ušli u zemlju, pokazuje ta studija.

Zabeležen je znatan pad ulazaka u SAD u 2025.godini u odnosu na 2024. godinu i povećanje aktivnosti sprovođenja odluka, što je dovelo do proterivanja i dobrovoljnih odlazaka.

Kako se zaključuje neto migracija je bila blizu nule ili negativna u 2025. kalendarskoj godini, prvi put u najmanje pola veka, a konkretno se procenjuje da je neto migracija bila između minus 295.000 i minus 10.000 za 2025. godinu.

Po njihovoj proceni neto migracija će takođe biti vrlo niska ili negativna i u 2026. godini.

Institut navodi ove procene uz zadršku da zbog nedavnog smanjenja transparentnosti podataka one mogu biti neizvesnije.

U izveštaju se ukazuje da će negativna migrantska stopa imati znatne posledice na američku makroekonomiju.

„Poslednjih godina rast aktivne populacije rođene u SAD bio je slab i gotovo celokupan rast aktivne populacije pripisuje se protoku migranata“, podseća studija dodajući da imigranti obezbeđuju istovremeno radnu snagu i generišu tražnju dobara i usluga.

Smanjenje migracije će uticati na usporavanje rasta radne snage, pojedinačne potrošnje i BDP-a, procenjuje ovaj institut baziran u Vašingtonu.

„Procenjujemo da će mesečna stopa rasta broja radnih mesta biti između 20.000 i 50.000 krajem 2025. godine i verujemo da bi mogla da bude negativna u 2026. godini“, piše u izveštaju.

(Beta)

