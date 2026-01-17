Neizvesnost posle izbora u Ugandi

Policija u Ugandi je danas demantovala da je uhapsila glavnog opozicionog kandidata na predsedničkim izborima Kjagulani Ssentamu, poznatijeg kao „Bobi Vajn“ koji tvrdi da su mu ukradeni glasovi na izborima koji su bili u četvrtak, 15. januara.

Predsednik, 81-godišnji Joveri Museveni, očekuje i sedmi mandat i po preliminarnim rezultatima je osvojio više od 70 odsto glasova, dok Vajn ima oko 20 odsto, što on tvrdi da je laž.

Građani su već protestovali u više gradova zbog nezadovoljstva prvim rezultatima izbora, a širom zemlje je raspoređena vojska i ukinut je internet.

Rezultat izbora bi, po Ustavu, trebalo da se objavi danas, u šta je građane uveravao predsednik Nacionalne izborne komisije.

Predsednički kandidat opozicije Vajn tvrdi da je tokom glasanja bilo prevare i da su oteti delegati njegove stranke koji su nadtirali glasačka mesta da bi se vladajućoj stranci omogućila nepravedna prednost.

Vajn tvrdi da su ga vlasti tokom predizborne kampanje pratile i maltretirale njegove pristalice, a u četvrtak je na Iksu (X) napisao da nije mogao da izađe iz svoje kuće, dok je njegova stranka objavila da je dan kasnije uhapšen i negde odveden vojnim helikopterom.

Portparol policije je rekao da je Vajn nije uhapšen i da je mogao slobodno da izađe iz svoje kuće, ali da je pristup drugih koji pokušavaju da tamo dođu, bio „kontrolisan“ da bi se „sprečilo podsticanje nasilja“, i da nije isključeno da će biti privođenja.

Policija je pozvala građane da u miru dočekaju rezultat opštih i predsedničkih izbora .

U Ugandi nije bilo mirne smene vlasti otkako je stekla nezavisnost od Velike Britanije 1962. godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com