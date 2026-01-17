Neizvesnost posle izbora u Ugandi

Predsednik, 81-godišnji Joveri Museveni, očekuje i sedmi mandat i po preliminarnim rezultatima je osvojio više od 70 odsto glasova, dok Vajn ima oko 20 odsto, što on tvrdi da je laž.
Građani su već protestovali u više gradova zbog nezadovoljstva prvim rezultatima izbora, a širom zemlje je raspoređena vojska i ukinut je internet.
Rezultat izbora bi, po Ustavu, trebalo da se objavi danas, u šta je građane uveravao predsednik Nacionalne izborne komisije.
Predsednički kandidat opozicije Vajn tvrdi da je tokom glasanja bilo prevare i da su oteti delegati njegove stranke koji su nadtirali glasačka mesta da bi se vladajućoj stranci omogućila nepravedna prednost.
Vajn tvrdi da su ga vlasti tokom predizborne kampanje pratile i maltretirale njegove pristalice, a u četvrtak je na Iksu (X) napisao da nije mogao da izađe iz svoje kuće, dok je njegova stranka objavila da je dan kasnije uhapšen i negde odveden vojnim helikopterom.
Portparol policije je rekao da je Vajn nije uhapšen i da je mogao slobodno da izađe iz svoje kuće, ali da je pristup drugih koji pokušavaju da tamo dođu, bio „kontrolisan“ da bi se „sprečilo podsticanje nasilja“, i da nije isključeno da će biti privođenja.
Policija je pozvala građane da u miru dočekaju rezultat opštih i predsedničkih izbora .
U Ugandi nije bilo mirne smene vlasti otkako je stekla nezavisnost od Velike Britanije 1962. godine.
