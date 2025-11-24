Nekadašnja predsednica Vrhovnog suda Srbije o Generalštabu: Neverovatno da institucije krše zakon

Nekadašnja predsednica Vrhovnog suda Srbije, Vida Petrović-Škero je ocenila večeras da postaje „apsolutno neverovatno“ da se u jednoj zemlji zakoni i procedure krše upravo od institucija, a ne od pojedinca

Ona je, za Insjader to ocenila komentarišući usvajanje autentičnog tumačenja za lex specijalis o Generalštabu, piše na sajtu te televizije.

„Oni koji su pravili takav zakon, očigledno su u velikoj brzini, tražeći da se po hitnom postupku donese, prevideli neke osnovne stvari koje je zakonodavac, odnosno predlagač zakona, dakle vlada, morao da uradi pre nego što da zakon u zakonsku proceduru“, kaza je.

Smatra da „Niko nije dovoljno pogledao zakone na koje se oslanja donošenje ovakvog zakona, zakona o Generalštabu“.

„Niko nije pogledao kakvo je stanje u katastru, pa da primeti da se radi o velikoj parceli na kojoj su podignuti ti objekti koji predstavljaju kulturološki zaštićenu zonu“, ocenila je Petrović-Škero.

Dodaje da je neverovatno da predlagač nije napravio „bar toliki napor da se prouče zakoni koji prate zakon“ i da se, kako je navela, verovatno zbog toga išlo na autentično tumačenje koje može da se primenjuje retroaktivno dok zakon ne može.

„Uzgred budi rečeno, taj zakon koji je donet po hitnom postupku, kada pogledamo šta Poslovnik o narodnoj skupštini govori, kada se i kako donose zakoni hitni, ne bi se moglo reći da može da bude razloga za donošenje zakona koji je hitnog postupka“, rekla je,

(Beta)

