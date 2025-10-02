Nekoliko brodova aktivističke flotile i dalje plovi ka Pojasu Gaze uprkos izraelskim presretanjima

Nekoliko brodova Global Sumud flotile nastavilo je da plovi ka obali tog područja iako je veliki deo njih presrela izraelska mornarica, saopštili su aktivisti koji se nalaze na njima.

Flotila je nosila humanitarnu pomoć stanovništvu Pojasa Gaze, a na brodovima se nalaze aktivisti iz više zemalja sveta, uključujući Gretu Tunberg iz Švedske, bivšu gradonačelnicu Barselone Adu Kolau i poslanicu Evropskog parlamenta Rimu Hasan.

Izraelska mornarica je sinoć presrela nekoliko desetine brodova i uhapsila aktiviste, koji bi trebalo da budu deportovani u Evropu, prema rečima Ministarstva spoljnih poslova te zemlje.

Pristalice flotile organizovali su proteste u nekoliko evropskih gradova, uključujući Rim, Napulj, Barselonu i Atinu, u znak podrške aktivistima i osude izraelskih napada.

Najveći italijanski sindikat pozvao je sutra na jednodnevni generalni štrajk, za koji se očekuje da će blokirati javni prevoz i škole.

Flotila sa skoro 50 brodova i oko 500 aktivista prenosila je svoje putovanje do Pojasa Gaze na društvenim mrežama, dok su veze slabile u poslednjih nekoliko sati kada su izraelske vlasti počele da presreću brodove.

Poznato je da je presretnuto oko 20 brodova, dok su neki stigli vrlo blizu grada Deir-al-Balah u centralnom delu Pojasa.

Ministarstvo spoljnih poslova Izraela objavilo je na Iksu fotografije i snimke aktivista i saopštilo da su oni „bezbedni i u dobrom zdravstvenom stanju“. kao i da će biti prebačeni u Izrael radi deportacije u Evropu.

Aktivisti su na društvene mreže postavljali snimke na kojima se vide brodovi izraelske mornarice koji se približavaju delovima flotile i ometaju je vodenim topovima i jakim svetlima.

Operacije izraelske vojske delovale su mirno, a nekoliko zemalja je oštro osudilo njeno postupanje prema aktivistima, poput Brazila i Turske.

Na jednom od brodova nalazi se i student iz Srbije Ognjen Marković, čiji brod je presretnut sinoć.

(Beta)

