Nekoliko hiljada ljudi demonstriralo u Parizu u znak podrške Palestincima

Nekoliko hiljada ljudi demonstriralo je danas u Parizu u znak podrške Palestincima u Pojasu Gaze, koji je razoren posle više od dve godine rata između Izraela i palestinskog islamističkog pokreta Hamas.

Veliki broj ljudi, oko 50.000 prema organizatorima, a oko 8.400 prema policiji, prošetalo je ulicama Pariza, skandirajući slogane „Gaza, Pariz je uz vas“ i mašući palestinskim zastavama i transparentima na kojima je pisalo „Palestina, nećemo biti ućutkani“ i „Gaza, ćutanje ubija. Zaustavite genocid“.

Među učesnicima bilo je nekoliko političkih ličnosti, uključujući lidera radikalno levičarske stranke Nepokorna Francuska, Žan-Lika Melanšona (Jean-Luc Melenchon).

Sedam nedelja nakon što je prekid vatre stupio na snagu 10. oktobra, „treba reći da ništa nije rešeno“, rekla je za AFP An Tiejon (Anne Tuaillon), predsednica Francusko-palestinskog udruženja solidarnosti (AFPS), jedne od 80 nevladinih organizacija, političkih partija i sindikata koji su pozvali na demonstracije.

„Prekid vatre je dimna zavesa. Izrael ga krši svakog dana, Izrael nastavlja da sprečava ulazak humanitarne pomoći u Gazu i nastavlja da uništava infrastrukturu i domove u Gazi. Zahtevamo definitivan prekid vatre i kraj genocida“, dodala je ona.

Prema uslovima prekida vatre uz posredovanje SAD, izraelska vojska se povukla unutar Pojasa Gaze, iza linije koja joj i dalje daje kontrolu nad više od 50 odsto teritorije.

Međutim, primirje ostaje veoma krhko, a obe strane se svakodnevno optužuju da ga krše.

(Beta)

