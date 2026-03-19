Nelegalne vikendice Tomislava Nikolića izbrisane sa spiska za rušenje

Nelegalne vikendice Tomislava Nikolića, odnosno njegovih sinova Radomira i Branislava koje su izgrađene na Novom Beogradu, na obali Save, u zaštićenoj zoni, neće biti srušene, bar ne zbog međunarodne izložbe Ekspo, piše danas Radar.

To proizlazi iz odgovora Ministarstva finansija, koje je za Radar navelo da parcele na kojima su Nikolićeve vikendice nisu obuhvaćene tim projektom.

Nedaleko od Bloka 45, na Savskom keju na Novom Beogradu, bez građevinskih dozvola nikle su desetine kuća, višespratnica, koje po zakonu nikad neće moći da se legalizuju. I umesto da su odavno srušene, jer, između ostalog, ugrožavaju vodoizvorište, opstaju već skoro dve decenije.

Među nelegalnim vikendicama su i dve koje pripadaju bivšem predsedniku države, osnivaču i prvom lideru Srpske napredne stranke Tomislavu Nikoliću, a formalno se vode na njegove sinove Radomira i Branislava. Iako su i sami obećavali da će ih srušiti „ciglu po ciglu“, to se do danas nije desilo.

Prostornim planom područja posebne namene za Nacionalni stadion – četvrta faza u okviru projekta za međunarodnu izložbu Ekspo, koji je usvojen sredinom prošle godine, obuhvaćene su i tri parcele na kojima se nalaze vikendice Nikolića – 5432/1 i 5424/1 u celosti, a 6628/2 delimično, pa je njime bilo predviđeno i njihovo rušenje.

Kada je većina građana pomislila da je država sad stvarno spremna da ruši nelegalne vikendice u zoni vodoizvorišta, makar to bilo i zbog Ekspa, iz Ministarstva finansija, gotovo godinu dana nakon usvajanja Prostornog plana, Radaru je, kako piše taj nedeljnik, stigao iznenađujući odgovor.

„Postupajući po vašem zahtevu u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, obaveštavamo vas da navedene parcele nisu u obuhvatu projekta Ekspo, odnosno u obuhvatu radova u okviru ugovora Ministarstva finansija“, pismeno je odgovorilo Ministarstvo na pitanja Radara da li su srušeni objekti na parcelama 5432/1, 5424/1 i 6628/2, na kojima se nalaze vikendice Nikolića, koliko je koštalo i ko je platio rušenje, a ako niu srušene, kada će to biti urađeno i po kojoj ceni.

„Šta se u međuvremenu dogodilo, pa se odustalo od rušenja nelegalnih objekata na obali Save, možemo samo da nagađamo. Jasan odgovor nismo dobili ni od Radomira Nikolića, sina bivšeg predsednika Srbije i nekadašnjeg gradonačelnika Kragujevca, na koga se vodi jedna od vikendica. „Nemam komentar, to je besmislica. Doviđenja, prijatno“, bio je kratak Nikolić, piše Radar.

A da su parcele na kojima se, između ostalog, nalaze vikendice Nikolića u obuhvatu Prostornog plana za Ekspo i Nacionalni stadion, potvrđuje i Sanja Fric, profesorka na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Ona za Radar navodi da su pomenute parcele predviđene za eksproprijaciju.

„U polaznim osnovama predmetnog Prostornog plana koje tretira obuhvat plana, navedeno je da je u granici Prostornog plana NFS (Nacionalni fudbalski stadion) – IV faza obuhvaćeno građevinsko područje niza katastarskih parcela, gde je naglašeno da su ovim planom tako obuhvaćene cele katastarske parcele 5432/1 i 5424/1 i deo katastarske parcele 6628/2“, rekla je Fric.

Kada je Radar u julu prošle godine objavio informaciju da je Prostornim planom za Nacionalni stadion, a koji obuhvata i Ekspo, predviđeno rušenje i vikendica Tomislava Nikolića, kao i da postoji mogućnost da će im biti isplaćena i eksproprijacija, nije bilo demantija da će njegovi nelegalni objekti biti srušeni.

Naprotiv, informaciju o rušenju praktično je potvrdila državna sekretarka u Ministarstvu finansija Slavica Savičić, dok je podatak o plaćanju nadoknade, odnosno eksproprijaciji izričito demantovala.

„Nisu tačni navodi pojedinih medija da postoji velika verovatnoća da će vlasnici nelegalnih objekata na Savskom nasipu, a među kojima se navodi i Tomislav Nikolić, dobiti odštetu od države, odnosno naknadu za eksproprijaciju. Nelegalni objekti se uklanjaju po zakonu, bez obzira na to čija imena se pojavljuju među vlasnicima. Institucije rade svoj posao odgovorno i profesionalno bez izuzetaka“, rekla je tada Savičić.

Dodala je da je reč o objektima koji su bespravno sagrađeni na državnom zemljištu, i to u zoni vodoizvorišta i odbrane od poplava.

„Svi objekti su uklonjeni u skladu sa inspekcijskim rešenjima grada Beograda. Neće biti isplate nikakvih naknada i neće biti zaštićenih. Svi objekti na uzurpiranom državnom zemljištu biće uklonjeni. Reč je o višedecenijskom problemu na koji su ukazivali i građani iz savskih blokova, tražeći da se pristupi njegovom rešavanju. Ovo je prvi put da se to pitanje rešava na sistemski način. U postupanju države neće biti zaštićenih“, poručila je tada Slavica Savičić.

Na Savskom keju, gde se nalaze vikendice Nikolića, međutim do danas nijedan objekat nije srušen.

Šta god bilo sa objektima na Savi, porodica Nikolić nema razloga da brine za nekretnine, bračni par Tomislav i Dragica već 14 godina stacioniran je u državnoj vili na Dedinju, od trenutka kada je bivši lider SNS-a izabran za predsednika države.

Kada je Tomislavu Nikoliću 2017. istekao predsednički mandat, on iz Užičke nije želeo da se iseli i praktično je nezakonito živeo u njoj, sve do novembra 2018, kada je Vlada Srbije promenila Uredbu o nepokretnostima za reprezentativne potrebe.

Tako izmenjenom Uredbom ta vila dodeljena je na korišćenje Nikoliću kao predsedniku Nacionalnog saveta za koordinaciju odnosa sa Rusijom i Kinom, na čijem je sajtu od početka godine objavljena samo jedna vest, i to 22. januara, o sastanku sa kineskom delegacijom koju je predvodio Hu Peng, generalni sekretar Kineske asocijacije za prekomorsku saradnju iz Pekinga.

I ne samo što mu je omogućeno da ostane da živi u državnoj vili, već je iz državne kase, kako je pisao Insajder 2018, njemu i njegovoj supruzi Dragici plaćano i održavanje tog objekta, kao i režijski troškovi, u ukupnom iznosu od oko 400.000 dinara mesečno. Gotovo je izvesno da i sada građani Srbije plaćaju njihov život na Dedinju, ali verovatno to sada košta znatno skuplje.

A koliko su se odomaćili u tom elitnom delu Beograda, pokazuje i to da je Dragica Nikolić kao svoju adresu u Katastru navela upravo Užičku 23, dok je ranije kao adresu navodila Ulicu Trešnjinog cveta na Novom Beogradu. Tu su Nikolići imali luksuzni stan, koji su 2010. kupili za 400.000 evra. U Katastru je to i dalje adresa Tomislava Nikolića, mada nije isključeno da je i on u međuvremenu promenio prebivalište.

Nikolići, inače, imaju dugačak spisak nekretnina. Tomislav je, naime, vlasnik 35 parcela u Bajčetini i Čestinu, u njegovom vlasništvu je i jedan objekat površine od 146 kvadrata u Bajčetini, a vlasnik je i jednog objekta Srpske pravoslavne crkve – konaka pravoslavnog hrama Sveti Dimitrije u Glediću.

Nikolić je i vlasnik firme Nikolić d. o. o. za trgovinu pićima na veliko, koju je registrovao u decembru 2020. U prvoj godini rada, 2021. firma je imala poslovni prihod nešto manji od milion i po dinara i neto gubitak od 560.000, da bi 2024. završila sa prihodom od 4,1 milion dinara, uz simboličnu neto dobit od 197.000 dinara.

Dragica Nikolić u svom vlasništvu ima dva stana u Kragujevcu, četiri garažna mesta, kao i tri parcele u Kniću.

(Beta)

