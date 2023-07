Nema potvrde da su na poligonu Pasuljanske livade povređena tri pripadnika Vojske Srbije

Iz Ministarstva odbrane Srbije i Vojno-medicinske akademije (VMA) u Beogradu nije potvrđeno da su tri pripadnika Vojke Srbije (VS) povređena u sredu, 19. jula, na vojnom poligonu „Pasuljanske livade“ kod Ćuprije kada je oluja oborila drvo na šator u kojem su bili.

Pozivajući se na izvore u Vojsci, Televizija N1 je objavila da je povređenim pripadnicima VS odmah ukazana pomoć u Bolnici u Ćupriji, a jedan teže povređeni je na lečenju u VMA.

Po izvoru N1, to je pripadnik Druge brigade VS, kome je slomljenaa ključna kost i iščašeno rame, a druga dvojica povređenih su iz Treće brigade VS.

Poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević je danas na sednici Skupštine Srbije tražio odgovore od nadležnih o toj nesreći na poligonu „Pasuljanske livade“ i pitao vlast „zašto ćuti o tome“.

Sutra će na tom poligonu biti „pokazno gađanje“ u okviru završne obuke pripadnika VS za novouvedeno naoružanje i vojnu opremu, što će posmatrati predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.