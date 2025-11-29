Nemačka: AfD uspostavila omladinsko krilo stranke

Stranka Alternativa za Nemačku (AfD) osnovala je danas omladinsko krilo svoje partije, uprkos protestima koji su održani pred osnivačku skupštinu u Gisenu.

Osnivačka skupština omladine AfD počela je sa oko dva sata zakašnjenja, nakon što je više hiljada demonstranata blokiralo puteve širom grada na zapadu Nemačke i pokušalo da odloži dolazak delegata.

Policija je saopštila da je protiv demonstranata koristila biber sprej i vodene topove, kao i da je na terenu raspoređeno oko 5.000 policajaca, dok je u sukobima desetak ljudi lakše povređeno.

AfD je osudila proteste na početku sastanka, a ko-liderka stranke Alis Vajdel je rekla da su demonstracije „duboko nedemokratske“.

„Ono što se radi tamo, dragi levičari, dragi ekstremisti, morate da se zagledate, je nešto što je duboko nedemokratski“, izjavila je ona i dodala da je jedan poslanik AfD napadnut.

Prethodna omladinska grupa slične orijentacije „Mlada alternativa“, za koju se smatra da je imala samo labave veze sa AfD, raspuštena je krajem marta ove godine, nakon što je stranka odlučila da prekine veze sa njom, dok ona sada zahteva veći nadzor nad novonastalom grupom, pod nazivom „Generacija Nemačka“.

Članstvo u novoj organizaciji otvoreno je za sve članove stranke mlađe od 36 godina, navodi se u Statutu koji je danas usvojen.

Nemačka obaveštajna agencija tvrdi da je rasformirana „Mlada alternativa“ dokazano desničarska ekstremistička grupa, što je pripisala i AfD, ali je to kasnije povukla, nakon što je stranka pokrenula pravni spor.

Sud u Kelnu objavio je da su neke od glavnih ideja rasformirane grupe bile očuvanje etnički definisanog nemačkog naroda i isključivanje „etnički stranih“, kao i da su njeni članovi agitovali protiv migranata i tražilaca azila.

Postupak protiv „Mlade alternative“ je okončan u junu, nakon što je grupa raspuštena.

