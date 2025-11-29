Nemačka: HIljade mladih na protestu u Gisenu uoči osnivačke skupštine omladine AfD

Više hiljade ljudi okupilo se danas u Gisenu na protestu na koji je pozvala omladina desničarske Alternative za Nemačku (AfD).

Omladina bi trebalo da u Gisenu, gradu na zapadu Nemačke, održi svoju osnivačku konvenciju, a grupe demonsranata su od jutros blokirale više puteva u gradu.

Policija je saopštila da je biber sprejem i vodenim topovima pokušavala da probije blokade, nakon što su, kako tvrde, policajci napadnuti kamenjem.

AfD želi da ima stroži nadzor nad novom grupom, koja bi trebalo da nosi naziv „Generacija Nemačka“.

Desničarska i antiimigraciona AfD je trenutno najveća opoziciona stranka u Nemačkoj, a državna obaveštajna agencija tvrdi da je omladina te stranke „dokazano desničarska ekstremistička grupa“.

Agencija je kasnije klasifikovala i AfD kao ekstremističku grupu, što je kasnije povukla, nakon što je stranka pokrenula sudski proces.

Sud u Kelnu je prošle godine naveo da su ideje omladinske grupe očuvanje etnički definisanog nemačkog naroda i isključivanje „etnički stranih“.

U toj presudi, sud je ukazao i na agitaciju protiv migranata i tražilaca azila, kao i veze sa određenim ekstremističkim grupama.

Sud je okončao postupak u junu ove godine, sa zaključkom da je Mlada alternativa „raspuštena“.

(Beta)

