Nemačka vlada ukida ograničenje na izvoz oružja Izraelu

Nemačka vlada saopštila je danas da ukida ograničenja na izvoz vojne opreme Izraelu, uvedena u avgustu.

Portparol nemačkog kancelara Fridriha Merca izjavio je da će ograničenja biti ukinuta od 24. novembra.

Dodao je da se primirje između Izraela i Hamasa, na snazi od prošlog meseca, „stabilizovalo proteklih nedelja“ i da se radi na većoj humanitarnoj pomoći za Gazu i obezbeđivanju dugoročnog mira.

Rekao je i da će se Berlin vratiti ispitivanju vojnog izvoza od slučaja do slučaja i „reagovati na dalji razvoj događaja“.

Kancelar Merc je početkom avgusta rekao da Berlin neće odobriti nikakav izvoz vojne opreme u Izrael koja bi mogla biti korišćena u Gazi „do daljeg obaveštenja“.

To je bio odgovor na odluku izraelskog kabineta da preuzmu grad Gazu.

(Beta)

