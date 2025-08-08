Nemački gigant i bugarska vojna kompanija osnivaju preduzeće kreditom od EU

Nemački proizvođač oružja Rajnmetal (Rheinmetall) i bugarska državna vojna kompanija VMZ osnivaju zajedničko preduzeće za proizvodnju baruta i artiljerijskih granata, u koje će investirati više od milijardu evra koristeći kredite Evropske unije.

Procenjuje se da će Bugarska u zajedničku kompaniju uložiti 960 miliona evra, koje će pozajmiti preko programa EU za jačanje odbrambenih kapaciteta SAFE, prenosi portal EUalajv (EUalive).

Bugarski ministar ekonomije Petar Dilov rekao je da je zajednička kompanija još u fazi predloga projekta, ali je potvrdio da je postignut dogovor o izgradnji dva vojna pogona u Bugarskoj.

U jednom pogonu će se proizvoditi punjenja za artiljerijske granate, a u drugom municija kalibra 155 mm NATO standarda.

„Prethodnih meseci su vođeni intenzivni pregovori sa Rajnmetalom o transferu tehnologije i osnivanju zajedničke kompanije na bugarskoj teritoriji“, rekao je Dilov na nedavnom sastanku kabineta.

Za Bugarsku ovaj projekat znači proširenje i modernizaciju proizvodnih kapaciteta državnog preduzeća, ekonomsku korist i jačanje lanaca snabdevanja za vojsku.

„Očekuje se da će biti otvorena nova radna mesta, a finansijsko učešće VMZ-a u zajedničkom poduhvatu stvoriće dodatne prihode kroz lokalne poreze i dividende“, rekao je Dilov.

Bugarska vlada je 30. jula odobrila predlog za podnošenje zahteva za finansijsku podršku u okviru mehanizma SAFE do 960 miliona evra za finansiranje izgradnje dva postrojenja i osnivanje zajedničkog preduzeća Rajnemtala i VMZ-a.

Finansijski instrument Bezbednosna akcija za Evropu (SAFE), vredan 150 milijardi evra, omogućava članicama da uzmu povoljne zajmove iz budžeta EU za ulaganje u odbrambenu industrijsku proizvodnju kroz zajedničke nabavke.

Bugarska planira da se preko tog mehanizma zaduži gotovo četiri milijarde evra.

Ministar odbrane Atanas Zaprijanov podržao je investiciju, ocenivši da nema razloga za zabrinutost zbog tolikog zaduživanja. Podsetio je da Grčka za istu svrhu planira da pozajmi 28 milijardi evra.

EUalajv navodi da je bugarska industrija oružja postala jedna od najprofitabilnijih u jugoistočnoj Evropi od početka rata u Ukrajini.

Očekuje se da VMZ ove godine dobije porudžbine vredne 500 miliona evra, gotovo dvostruko više u odnosu na prethodnu godinu, piše portal i dodaje da su vojni prihodi posebno važni za Bugarsku, koja pokušava da zadrži deficit ispod tri odsto BDP-a.

Bugarska je jedan od najvećih proizvođača vojne opreme sovjetskog tipa koja se izvozi u Aziju, Afriku, Bliski istok, a u poslednje tri godine prvenstveno u Ukrajinu. Istovremeno mnoge bugarske vojne fabrike postepeno prelaze na municiju NATO standarda.

Uprkos koristima koje odbrambena industrija donosi bugarskim oružanim snagama i generalno ekonomiji, proruske snage u zemlji i dalje se protive vojnoj pomoći Ukrajini, tvrdeći da više oružja za Ukrajinu samo produžava rat i dovodi do više žrtava.

Najglasniji protivnici su predsednik Rumen Radev, proruska Bugarska socijalistička partija koja je deo vladajuće koalicije i desničarska stranka Preporod koja je u Evropskom parlamentu u grupi Evropa suverenih nacija, kojoj pripada i nemačka partija Alternativa za Nemačku.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com