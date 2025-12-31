Nemački kancelar pozvao Evropu da se založi za mir i prosperitet

Evropa trebalo bi čvršće da potvrdi svoje interese kako bi garantovala mir i prosperitet 2026. godine uprkos izazovima koje predstavljaju ruska agresija, globalni protekcionizam i promenljivi odnosi sa SAD, izjavio je danas nemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz).

U novogodišnjem obraćanju, nemački kancelar je naglasio da „strašni“ rat koji besni na pragu Evropske unije predstavlja direktnu pretnju slobodi i bezbednosti kontinenta.

„Sve jasnije vidimo da je ruska agresija deo plana usmerenog na celu Evropu“, rekao je Merc, dodajući da je Nemačka svakodnevno izložena sabotažama, špijunaži i sajber napadima.

Došavši na vlast u Berlinu u maju, Merc je pomogao u nadgledanju napora Evropske unije da podrži Ukrajinu protiv ruske invazije pokrenute u februaru 2022.

Nemačka vlada je takođe povećala svoje izdatke za odbranu od 2023. godine kako bi bila spremna da preuzme veću odgovornost, prenosi pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.

Merc je rekao da protekcionizam u globalnoj ekonomiji predstavlja dodatni izazov za Evropu, čija se zavisnost od uvoznih sirovina, po njegovom oceni, sve više koristi kao politička poluga protiv kontinenta.

Odnosi sa SAD, koji su tradicionalni garant bezbednosti Nemačke i Evrope u celini, postali su komplikovaniji od povratka Donalda Trampa (Trump) na vlast u januaru.

„Za nas Evropljane, to znači da moramo čvršće da se sami branimo i potvrđuje svoje interese“, rekao je nemački kancelar.

Merc je dodao da Evropa treba da bude biti vođena poverenjem, a ne strahom. Godina 2026. mogla bi da bude „prekretnica za našu zemlju i za Evropu. Mogla bi da bude godina u kojoj će se Nemačka i Evropa, sa obnovljenom snagom, vratiti decenijama mira, slobode i prosperiteta“, rekao je nemački kancelar.

(Beta)

