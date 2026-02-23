Nemački kancelar: Putinova Rusija dotakla dno varvarstva

Nemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) je danas ocenio da je predsednik Rusije Vladimir Putin "na samom dnu varvarstva".

Merc je uoči četvrte godišnjice početka ruske invazije na Ukrajinu rekao da „Rusija ne dobija taj rat“ kako to Rusija želi da prikaže jer su činjenice sasvim drugačije, preneli su francuski mediji.

„To je deo propagande i spada u okvir psihološkog ratovanja. Rusija želi da verujemo u to, ali su činjenice su sasvim drugačije“, rekao je Merc na skupu u Berlinu u znak podrške Ukrajini, u prisustvu ukrajinskog ambasadora u Nemačkoj.

„Na frontu Rusija više ne dobija, naprotiv. Februar su obeležila iznenađujuća teritorijalna osvajanja ukrajinske vojske, a ruska ekonomija više pati od sankcija i rata nego što nas mediji ponekad navode da verujemo“, rekao je Merc.

Iako Evropska unija zbog veta Mađarske danas neće moći da donese nove sankcije protiv Rusije, Merc je pozvao „evropske partnere da ne popuštaju u zajedničkoj podršci Ukrajini“.

„Nalazimo se na prekretnici koja bi mogla da odluči o sudbini celog našeg kontinenta“, rekao je Merc i ukazao da svi moraju da budu svesni da će način na koji će se završiti taj rat trajno uticati na živote ljudi u Evropi i na njenu ulogu u svetu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com