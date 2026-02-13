Nemački kancelar u Minhenu poručio da više ne postoji svetski poredak kakav smo znali

Svet je ponovo ušao u eru koju obeležavaju moć i politika velikih sila, izjavio je danas nemački kancelar Fridrih Merc, domaćin Minhenske bezbednosne konferencije.

Merc je rekao da više ne postoji poredak „kakav smo znali“, oblikovan američkom nadmoćnošću, a Evropa je uživala u „odmoru od svetske istorije“ pod sigurnosnim kišobranom Vašingtona.

„Pretenzije SAD na liderstvo su osporene, i verovatno izgubljene“, rekao je kancelar, upozoravajući na uspon Rusije i Kine.

Merc je istakao „nasilni revizionizam“ Rusije i njen „brutalan rat protiv Ukrajine“, a kao dokaze za to naveo je napade na zapadni politički poredak i infrastrukturu, prenosi Dojče vele.

Kancelar je takođe skrenuo pažnju na jačanje Kine u poslednjim godinama.

„Peking želi da bude lider u oblikovanju sveta, a to je postigao strateškom strpljivošću“, rekao je Merc.

Dodao je da bi kada je reč o vojnim pitanjima u budućnosti Peking mogao biti jednak SAD.

Međutim, kancelar je upozorio da Kina „sistemski koristi zavisnosti drugih“ i da „preoblikuje međunarodni poredak u svoju korist“.

Istakao je da postoji potreba za „snažnim liderstvom u globalizovanom svetu u kojem posebno demokratske države dolaze do granice svoje sposobnosti da deluju“.

Na prvi pogled, „politika velikih sila, čini se, nudi brze i jednostavne odgovore“, rekao je Merc i upozorio da je ona „brza, teška i često nepredvidiva“, a prirodni resursi, tehnologije i lanci snabdevanja svedeni na „instrumente pregovaranja u igri sa nulama“.

„Ovo je opasna igra“, upozorio je kancelar.

Rekao je da se SAD već prilagođavaju ovom svetskom poretku „velikom brzinom“ i na „radikalan“ način koji samo „ubrzava“ ove promene.

(Beta)

