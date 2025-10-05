Nemački ministar odbrane pozvao na smirenost posle pojave dronova iznad Minhena

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus pozvao je danas na smirenost posle upozorenja na dronove na aerodromu u Minhenu i zatražio veća ovlašćenja regionalne policije i kritične infrastrukture za borbu protiv takve vrste incidenata.

„Naravno, razumem nesigurnost“, rekao je Pistorijus u intervjuu za list Handelsblat i dodao da do sada primećeni dronovi „nisu predstavljali konkretnu pretnju“.

„Imamo sredstva da reagujemo, čak i ako još nemamo sve kapacitete koje bismo želeli da se borimo protiv njih“, rekao je Pistorijus.

Vazdušni saobraćaj je nastavljen u subotu, na aerodromu u Minhenu, nakon što je bio obustavljen drugu noć zaredom u petak posle novog upozorenja na dronove.

Nemačka vojska je pružila pomoć policiji na terenu u otkrivanju dronova primećenih oko i iznad lokacije. Ali njihovo poreklo nije moglo da bude utvrđeno.

Ovakvi incidenti su se u poslednje vreme umnožili u Evropi, a članice Evropske unije (EU) sumnjaju da Rusija stoji iza ovih preleta nad osetljivim lokacijama.

(Beta)

