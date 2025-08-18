Nemački ministar upozorava na ključnu podršku Kine Putinovom ratu

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful danas je oštro kritikovao Kinu zbog pružanja snažne podrške ruskom ratu protiv Ukrajine.

Vadefulova kritika dolazi pred važan sastanak predsednika SAD i Ukrajine Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog i evropskih lidera na kojem će se razgovati o ratu Rusije i Ukrajine.

„Ruski rat omogućen je ključnom kineskom podrškom“, rekao je nemački šef diplomatije koji boravi u poseti Japanu u govoru u Fondaciji za mir Sasakava u Tokiju, preneo je briselski portal Politiko.

Vadeful je dodao da 80 odsto proizvoda dvojne namene koje Rusija koristi dolazi iz Kine.

„Istovremeno je Kina najveći kupac ruske nafte i gasa. I to je razvoj događaja koji nije u suprotnosti samo sa našim evropskim bezbednosnim interesima, već i sa interesima naših partnera u Indo-Pacifiku“, rekao je nemački ministar.

Tramp je ranije zapretio sekundarnim sankcijama zemljama koje kupuju ruske energente i najavio carine od 25 odsto za Indiju zbog kupovine ruske nafte uz još jednu carinu od 25 odsto zbog trgovinskih tenzija. Međutim, do sada se Tramp uzdržavao od takvih akcija protiv Kine.

Vadeful je dodao da ponašanje Pekinga „pokazuje da Kina propoveda principe nemešanja i teritorijalnog integriteta ali ih u stvarnosti potkopava“, preneo je Politiko.

Njegove reči naglašavaju kritičku politiku koju nova nemačka vlada vodi prema Kini zadržavajući stav prethodne ministarke spoljnih poslova Analene Berbok. Ona je kineskog predsednika Sija Đinpinga nazvala diktatorom dok je bivša kancelarka Angela Merkel imala umereniji pristup Kini.

Vadeful je istakao i da Severna Koreja šalje municiju i vojnike Rusiji a to, smatraju stručnjaci, ne bi bilo moguće bez odobrenja Kine.

„Ako Rusija danas ispaljuje severnokorejske artiljerijske granate na Ukrajinu, onda to potkopava bezbednosni poredak u Evropi ali i narušava ravnotežu snaga u Aziji. Jasno je da Rusija pokazuje zahvalnost Severnoj Koreji za pomoć prenosom tehnologije i stručnosti“, rekao je šef nemačke diplomatije.

Obraćajući se novinarima ranije danas u Tokiju, Vadeful je takođe upozorio na zabrinjavajuća dešavanja u Tajvanskom moreuzu i Južnom kineskom moru gde Peking „više ili manje otvoreno preti da će jednostrano promeniti status kvo i pomeriti svoje granice“.

„Međutim jedno je jasno. Zabrana nasilja zaštićena Poveljom UN primenjuje se i svaka esklacija u tom osetljivom čvorištu međunarodne trgovine imala bi ozbiljne posledice po globalnu bezbednost i svetsku ekonomiju“, rekao je nemački ministar.

(Beta)

