Nemački sud naložio iseljenje krajnje desničarske stranke AfD iz njenog sedišta

Nemački sud danas je naložio ekstremno desničarskoj stranci Alternativa za Nemačku (AfD) da napusti svoje nacionalno sedište 2026. godine, presudivši u korist vlasnika nekretnine, koji je u sukobu sa glavnom opozicionom strankom u zemlji.

Berlinski državni sud presudio je u korist austrijskog vlasnika zgrade, koji je zatražio od stranke da napusti prostorije.

Sud je utvrdio da je AfD prekršila uslove zakupa tokom izborne noći u februaru 2025. godine, kada je slavila svoj rekordni parlamentarni rezultat.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com