Nemanja Nenadić: Nepal i Srbiju po percepciji korupcije deli samo jedan indeksni poen

Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija izjavio je da se Nepal i Srbija prema indeksu percepcije korupcije smatraju veoma korumpiranim zemljama.

Nenadić je agenciji Beta kazao da je prema poslednjim istraživanjima Transparensi internešenela indeks percepcije prema korupciji u Nepalu 34, a u Srbiji 35.

„Međutim, trendovi su drugačiji, pa je tako na skali od nula do 100, gde je 100 najpoželjniji skor, a nula najlošija ocena, Nepal u poslednjih 12 godina beležio ocene od 27 – 2012. godine do 34 u poslednjem rangiranju za 2024. godinu, dok je Srbija imala bolju polaznu osnovu s indeksom 42, ali u poslednjih nekoliko godina nazaduje i prema poslednjem istraživanju ima ocenu svega 35 indeksnih poena“, rekao je Nenadić.

On je naveo da se indeks percepcije korupcije, koji već decenijama objavljuje Transparensi internešenel, utvrđuje na osnovu 14 različitih istraživanja.

„Indeks percepcije korupcije se izračunava na osnovu 14 izvora informacija i istraživanja. U pitanju je percepcija ljudi iz poslovnog sveta i analitičara rizika, a nisu istraživanja koja se sprovode među građanima“, objasnio je Nenadić.

Nepalski ogranak Transparensi internešenela je objavio da je korupcija u toj zemlji dostigla ekstremni nivo.

„Umesto da sprovede mirno rešavanje problema korupcije koja je dostigla ekstremni nivo i da preduzme mere protiv korumpiranih, Vlada Nepala je koristila moć da suzbija glasove mladih što je dovelo do tragične situacije u kojoj je život izgubilo više od deset mladih ljudi. Transparensi internešenel Nepala poziva vladu da procesuira odgovorne i spreči dalji sukob, koji bi mogao dovesti do gubitaka više života i imovine“, saopšteno je.

Strani mediji su izvestili da su sukobi u Nepalu izbili nakon što je vlast ogrezla u kriminalu.

Naveli su da je vlast koristila medije za laži i obmanu građana i da su zloupotrebili policiju koja je ubila veći broj građana.

Nakon pobune građana, mnogi predstavnici vlasti su pobegli iz zemlje.

(Beta)

