Nemanja Šarović: Državnom rukovodstvu na Božić pevao osuđeni ubica

Predsednik Pokreta ljubav, vera, nada Nemanja Šarović izjavio je da bi božićno veselje u redakciji Informera, na kome je državnom vrhu u direktnom tv prenosu pevao osuđeni ubica, predstavljalo sunovrat države i propust bezbednosnih službi da na čelu tih službi nisu Ivica Dačić, Vladimir Orlić, Marko Kričak, Radoslav Repac i Igor Žmirić.

Šarović je na društvenoj mreži „X“ objavio video s božićnog skupa u Informeru i naveo da je pevač Dragan Ašanin Aske pre tri decenije na Novom Beogradu ubio pevačicu Jasminu Đorđević (18) u prisustvu njenog maloletnog brata, o čemu su pisali mediji.

Ašanin je zbog ubistva osuđen na 12 godina zatvora.

Na Božić 2026. godine, u redakciji Informera, Ašanin je pevao predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, predsednici parlamenta Ani Brnabić, ministrima Ivici Dačiću, Milici Đurđević Stamenkovski, Borisu Bratini, predsedniku Olimpijskog komiteta Dejanu Tomaševiću…

„Skup u Informeru bi bio sunovrat države, da imamo državu. Moralni slom svakako, da moral u krugu državnog rukovodstva odavno nije nepoznata kategorija. Propust bezbednosnih službi bez dileme, da na čelu tih službi nisu Ivica Dačić, Vladimir Orlić, Kričak, Repac, Žmirić…“, rekao je Šarović agenciji Beta.

Prema njegovim rečima, postavlja se pitanje zbog čega je vlasnik televizije Informer izabrao osuđenog ubicu da tokom Božićnog popodneva zabavlja predsednika Republike Srbije?

„Kojim rečima opisati činjenicu da je Dragan Ašanin, ubica osamnaestogodišnje Jasmine Đorđević, prvi pik Aleksandra Vučića za Božićni selfi? Kako objasniti i činjenicu da predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i ministri pravde, policije, prosvete, informisanja, javnih ulaganja, sporta, boračkih i socijalnih pitanja, te brojne druge ‘visoke zvanice’, odavno nisu viđene tako razgaljene kao na nastupu Dragana Ašanina?“, kazao je Šarović.

(Beta)

