Nemanja Šarović tvrdi da ga je u Novom Sadu napao komandant odreda Žandarmerije

U Novom Sadu, na studentskom protestu u petak uveče, komandant novosadskog odreda Žandarmerije napao je predsednika „Pokreta ljubav, vera, nada“ Nemanju Šarovića i ekipu KTV Zrenjanin za koji je on izveštavao, saopštio je danas taj pokret.

U saopštenju piše da je komandant odreda Žandarmerije u Novom Sadu, Mićo Kljajić, „odgurnuo i šutnuo“ Šarovića, te da mu je tokom TV-prenosa oteo mikrofon iz ruke.

Potom je „bubicu“ i sunđer s mikrofona skinuo i protivpravno uzeo, dok je mikrofon bacio i polomio, navodi Pokret.

Redakcija KTV Zrenjanin zahteva hitnu reakciju policije i Tužilaštva i traži odgovornost za Kljajića i za ostale u njegovoj pratnji „koji su brutalno nasrtali na medijsku ekipu KTV-a u ili to mirno posmatrali“, piše u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com