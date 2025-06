Nemet: Za politiku Vatikana bitna je odluka Srbija da ne priznaje Kosovo kao nezavisno

Kardinal Ladislav Nemet izjavio je da „poštovanje Srbije kao države i njena odluka da ne priznaje Kosovo igra bitnu ulogu u politici Vatikana“, navodeći i da jednostrano proglašenje nezavisnosti nije dobro.

„Znate, sam način kako je Kosovo nastalo nije klasičan. To izlazi iz okvira političkih međunarodnih odnosa. Mislim da jednostrano proglašenje nezavisnosti nikako nije bio dobar znak. Znamo i sami, puno država ima pitanja koja se vuku već dugo. Zato je jako važno da se do toga dođe kroz razgovor. Mislim da je to glavna stvar za Svetu Stolicu“, rekao je Nemet u intervjuu za Nedeljnik.

Istakao je da je „isto tako važno kako ta politička jedinica, tako se sada naziva Kosovo, funkcioniše, kako se čuvaju i ljudska prava, verske slobode, manjine…“.

„To su sve pitanja koja ulaze u srž života jedne države. To su ogromni problemi i Katolička crkva ne može sad da kaže: ‘okej, sve je super’. Pitanja svetinja su mnogo važna, kako to sačuvati. To nisu samo svetinje za Pravoslavnu crkvu, nego za svetsku kulturu. Znamo da je puno toga pod zaštitom Uneska. I dodatno ono – odnos Katoličke crkve prema pravoslavnom svetu“, objasnio je Nemet.

Na pitanje da li će papa Lav nastaviti putem pape Frajne (koji nije priznao Kosovo kao nezavisno), Nemet je rekao da „neme nikakvih znakova da će promeniti“.

„Ali s druge strane, ono što ja isto znam da kažem, on je tek mesec dana papa“, dodao je Nemet.

„Svi znamo da na našim prostorima ljudi kao da i dalje mentalno većinom žive u Drugom svetskom ratu“, kazao je kardinal Nemet upitan o kanonizaciji Alojzija Stepinca“.

„Na primer, danas u Srbiji je najveća uvreda za studente reći da su ustaše. Neko ko tako govori ostaje još u četrdesetim godinama 20. veka. A pogledajmo kako se svet promenio. Dva najveća neprijatelja, Nemačka i Francuska, već 70 godina predstavljaju temelje nove Evrope“, rekao je Nemet.

Kako je još naveo, „ako nešto ne ide dobro, onda se izvuče ustaša, izvuče se četnik, Draža Mihailović, to su sve stvari koje se izvlače nepotrebno, umesto da se gleda u budućnost“.

(Beta)

