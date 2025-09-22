Nenad Čanak: Na Kosovu nema srpskih manastira, već su svi isključivo pravoslavni

Osnivač Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Nenad Čanak izjavio je sinoć na prištinskoj televiziji Koha da na Kosovu nema nijednog srpskog manastira, već da su svi isključivo pravoslavni, i da je zbog tog stava u Srbiji doživeo „ogromnu omrazu“.

On je u emisiji kod Vetona Suroia kazao da uopšte nije tačno da su manastiri na Kosovu srpski, već da su to pravoslavni manastiri „u koje su išli pravoslavno verujući, a ne isključivo srpski“, preneo je portal Kossev.

„Uostalom, zar nisu postojale albanske porodice koje su čuvale te manastire i to radile generacijama“, upitao je.

Dodao je da se „sve ovo učenje briše iz istorije jer ne odgovara današnjem dnevno-političkom trenutku, i to da bi se napravilo da ljudi različitog etniciteta ne mogu živeti zajedno, jer – etnicitet jednako politička pripadnost“.

Čanak je u toj emisiji izneo i niz drugih ocena na račun Srbije – od poređenja Miloševićeve vlasti s nacističkom Nemačkom, preko tvrdnje da „Srbija veći deo 20. veka nije bila prava država“ već da je to postala tek posle nezavisnosti Crne Gore i zahvaljujući Milu Đukanoviću.

Rekao je i da današnja opozicija ne želi promenu sistema već samo smenu vlasti, dok mediji koje nazivaju nezavisnim proizvode lidere po narudžbini, te da je aktuelna pobuna u Srbiji „reakcija na simptome, a ne na samu bolest“.

Čanak je, kao predsednik LSV-a, bio koalicioni partner Srpske napredne stranke (SNS) u Novom Sadu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com