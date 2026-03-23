Nenadić o mitingu SNS: Plaćanje za prisustvo skupu nije protivzakonito, ali mora da bude prijavljeno

Programski direktor organizacije Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić izjavio je danas, komentarišući izveštavanje televizije N1 da je plaćano prisustvo učesnicima mitinga vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u Beogradskoj areni, da plaćanje za odlazak na nečiji skup nije protivzakonito, ali da će biti ukoliko organizator skupa u svom finansijskom izveštaju ne navede da je deo novca potrošio na te aktivnosti.

„Kao što stranka može da plati nekog glumca da dođe tamo da bude konferencijer ili da plati pevača da zabavlja narod, može da plati i ljude koji će da budu prisutni. Nije protivzakonito samo po sebi, ali je trošak koji bi morao da se prijavi“, rekao je Nenadić za list Danas.

Prema njegovim rečima, to nije prvi put da se izveštava o tome da su učesnici masovnih okupljanja plaćeni za to, ali da dosadašnji izveštaji o troškovima kampanje nikada nisu sadržali informaciju o tome da je učesnicima skupova plaćano.

„Ukoliko je stranka plaćala ljude da učestvuju na nekom skupu, to bi moralo da bude prijavljeno. Prvo pitanje koje se otvara jeste da li će taj trošak biti prijavljen i da li će Agencija za sprečavanje korupcije, koja je nadležna za kontrolu izveštaja o troškovima kampanje, uopšte to proveravati. Drugim rečima da li je u izveštaju o troškovima kampanje navedeno sve ono što bi moralo da bude“, naveo je Nenadić.

Dodao je da Zakon o finansiranju političkih aktivnosti predviđa i prekršajne i krivične kvalifikacije.

Druga varijanta, kako je naveo, bi bila da nije stranka plaćala, nego neko drugi, ali da bi i to trebalo da bude navedeno kao prilog tog lica koje plaća troškove, kao prilog za izbornu kampanju.

„I onda bi se dalje otvorila pitanja da li je to lice poštovalo zakon u smislu ograničenja koliko sme da se da u prilogu. Zatim, da li je reč o nekom pravnom licu koje uopšte sme da daje priloge za kampanju, jer postoje i ograničenja ko sme, a ko ne sme da daje priloge za kampanju i do kog iznosa. Ali da bi se do toga stiglo, morao bi neki državni organ da se bavi time i da to utvrđuje. A postoje i drugi propisi koji se moraju poštovati“, naveo je Nenadić.

(Beta)

