Nenadić (TS): Dve trećine trenutnih radova na lokalnim putevima obavljaju se u Zaječaru i Kosjeriću

Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije izjavio je danas da se u Zaječaru i Kosjeriću pred izbore izvode brojni radovi na seoskim i lokalnim putevima, odnosno da dve trećine radova radova na loklanim putevima javno preduzeće Putevi Srbije izvode baš u tim predizbornim opštinama.

„Iz Puteva Srbije smo dobili informaciju da se praktično dve trećine radova od sredine aprila do kraja maja, gde su se Putevi Srbije angažovali, odnosilo na upravo na ove dve opštine, a možemo podsetiti da u Srbiji ima 145 lokalnih samouprava”, rekao je Nenadić na konferenciji za novinare u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine.

Transparentnost Srbija predstavila je istraživanje „Lokalna javna preduzeća – koliko je stručan menadžment, koliko se poštuje zakon i kako su rangirana po indeksu transparentnosti“.

Lokalni izbori u Kosjeriću i Zaječaru održavaju se u nedelju 8. juna, a do sada je zabeležen čitav niz nepravilnosti u predizbornom procesu, od podmićivanja glasača, do funkcionerske kampanje za vladajuće stranke u kojoj su angažovani najviši državni službenici, od predsednika države, preko predsednice parlamenta, do ministara.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com