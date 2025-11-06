Nensi Pelosi, ključna demokratkinja u Kongresu SAD najavila odlazak u penziju

Poslanica u Kongresa SAD Nensi Pelosi (Nancy), četiri decenije jedna od ključnih ličnosti sada opozicione Demokratske stranke i američke politike uopšte, i prva žena koja je predvodila Predstavnički dom, najavila je danas da će se penzionisati u januaru 2027. godine, na kraju svog sadašnjeg mandata, posle 40 godina službe na Kapitolu.

„Zaista sam volela da predstavljam vaš glas u Kongresu“, rekla je 85-godišnja političarka na društvenim mrežama u videu upućenom građanima San Franciska koje predstavlja od 1987. godine.

Tokom prvog mandata Donalda Trampa (Trump) (2017-2021) ta Kalifornijka je postala jedna od glavnih u taboru protivnika Trampovih Republikanaca, prvobitno kao liderka manjine Demokrata u Predstavničkom domu, a od 2019. godine i kao predsednica Predstavničkog doma, kada su Demokrate povratile većinu.

U često zakulisnoj ulozi koju je već obavljala od 2007. do 2011. godine, Nensi Pelosi je zauzela centralno mesto. Naviknuta na borbe stranaka i na unutarpartijske bitke, ta pronicljiva taktičarka se u velikoj meri smatra najzaslužnijom za reformu zdravstvene zaštite predsednika SAD Baraka Obame (Barack) 2010. godine i masovnih investicionih planova Džozefa Bajdena (Joseph Biden) 2021. godine.

Tokom prvog mandata Trampa u Beloj kući, bila je odgovorna za jednu od upamćenih slika iz te četiri godine: tokom njegovog godišnjeg govora o stanju nacije 2020. godine, Pelosi koja je sedela iza njega, slušala je Trampa s negodovanjem i potom ustala i iscepala primerak njegovog govora. Kasnije je objasnila da je želela da uništi „gomilu laži“.

Jedan od presudnih trenutaka njenog predsedavanja Predstavničkim domom bio je 6. januara 2021. godine, kada su pristalice republikanskog milijardera Trampa upale u Kapitol.

Kada ju je njen tim obavestio o nameri Trampa da bude u masi koja će napasti Kongres, od čega je ipak odustao, Pelosi je uzviknula: „Ako dođe, oteraću ga pesnicama!. To dugo čekam. Srećno ću u zatvor!“.

Tramp ju je nazivao „Luda Nensi“ i „karikaturom iz političke močvare“ protiv koje on tvrdi da se bori.

Nensi Pelosi je u januaru 2022. godine morala da se odrekne mesta predsednice Predstavničkog doma kada su Republikanci ponovo dobili većinu i tada najavila da će se odreći svih vodećih pozicija unutar manjine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com