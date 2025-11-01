Neobična presuda u Francuskoj: Vlasnica mačka kažnjena jer joj se ljubimac šetao po komšiluku

U Francuskoj je nedavno doneta neobična presuda, jedna vlasnica mačke morala je da plati kaznu od 1.250 evra jer joj se ljubimac šetao po komšiluku, preneo je danas list Pari mač (Paris Match).

Vlasnica mačka Remija, u listu pomenuta samo kao Dominik (Dominique), koja živi u Agdu, malom mestu na jugu Francuske, bila je neprijatno iznenađena kada je dobila pismenu sudsku presudu sa kaznom, zbog toga što se Remi šetao u dvorištu komšije.

Mnogi vlasnici krznatih ljubimaca koji žive u kućama često ostavljaju svojim mačkama slobodu da se šetaju po komšiluku u potrazi za društvom, mestom za dremku, ili da ulove neki sitan plen.

Komšija vlasnice Remija je podneo žalbu, optužujući žutog mačka da prelazi u njegovo dvorište i da je počinio štetu na njegovom imanju.

Mačka je preskakala ogradu da bi prešla u komšiluk, ali je navodno ostavila i „otiske šapa na malteru koji se još sušio“ i čak je „izvršila malu nuždu na ćebetu“ u komšijskom dvorištu.

Nezadovoljni sused je podneo žalbu u Bezjeu, a sud je presudio u njegovu korist i naložio Remijevoj vlasnici da mu plati 1.250 evra odštete.

Međutim, to nije sve. Ona mora da plati kaznu od 30 evra svaki put kada Remi bude preskočio ogradu ka susednoj kući.

Izgleda da je Remi to ponovo uradio, jer je Dominik pozvana na sud i u decembru.

Ovog puta rizikuje kaznu od 2.000 evra i još 150 evra za dodatna preskakanja Remija čija je fotografija objavljena u medijima.

