Nepal: Dvogodišnja devojčica izabrana za novu živu boginju hindusa i budista

Dvogodišnja Arjatara Šakja izabrana je za novu živu boginju Nepala, a ona je danas odvedena iz svog doma u Katmanduu, do hrama u kojem će živeti.
Arjatra menja dosadašnju 11-godišnju živu boginju Trišnu Šakju, a njoj se klanjaju i hindusi i budisti.
Za žive boginje, koje se nazivaju kumari, biraju se devojčice od dve do četiri godine, a smatra se da one ulaskom u pubertet postaju obične smrtnice.
Boginja se tokom verskih festivala ulicama Katmandua vozi u kolima koje vuku vernici, a Arjatra bi trebalo da njih i predsednika Nepala blagoslovi u četvrtak, 2. oktobra.
Vernici su postrojeni u nameri da dodirnu devojčicine noge čelom, što je najviši znak poštovanja među hindusima u Nepalu, a oni joj nude cveće i novac.
Danas je osmi dan Dašaina, dnovedeljnog verskog praznika kojim se slavi pobeda dobra nad zlom.
Škole i preduzeća su tokom praznika zatvoreni.
Kumari boginje žive povučeno i dozvoljeno im je da izlaze u javnost samo nekoliko puta godišnje, a u Nepalu se veruje da će muškarci koji se ožene bivšom boginjom umreti mladi.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com