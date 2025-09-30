Nepal: Dvogodišnja devojčica izabrana za novu živu boginju hindusa i budista

Dvogodišnja Arjatara Šakja izabrana je za novu živu boginju Nepala, a ona je danas odvedena iz svog doma u Katmanduu, do hrama u kojem će živeti.

Arjatra menja dosadašnju 11-godišnju živu boginju Trišnu Šakju, a njoj se klanjaju i hindusi i budisti.

Za žive boginje, koje se nazivaju kumari, biraju se devojčice od dve do četiri godine, a smatra se da one ulaskom u pubertet postaju obične smrtnice.

Boginja se tokom verskih festivala ulicama Katmandua vozi u kolima koje vuku vernici, a Arjatra bi trebalo da njih i predsednika Nepala blagoslovi u četvrtak, 2. oktobra.

Vernici su postrojeni u nameri da dodirnu devojčicine noge čelom, što je najviši znak poštovanja među hindusima u Nepalu, a oni joj nude cveće i novac.

Danas je osmi dan Dašaina, dnovedeljnog verskog praznika kojim se slavi pobeda dobra nad zlom.

Škole i preduzeća su tokom praznika zatvoreni.

Kumari boginje žive povučeno i dozvoljeno im je da izlaze u javnost samo nekoliko puta godišnje, a u Nepalu se veruje da će muškarci koji se ožene bivšom boginjom umreti mladi.

(Beta)

