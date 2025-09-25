Nepoznati dronovi iznad nekoliko aerodroma u Danskoj, moguće da je reč o nečijoj šali

Neidentifikovani dronovi primećeni su noćas iznad četiri aerodroma u Danskoj, zbog čega je saobraćaj na jednom od njih bio obustavljen više sati, saopštila je policija.

Dronovi su bili primećeni kod aerodroma Olborg na severu koji je bio zatvoren, zatim na aerodromima Esbjerg na zapadu, Senderborg na jugu i u vazduhoplovnoj bazi Skridstrup na jugu.

U ponedeljak su nepoznati dronovi već nadletali aerodrome u Kopenhagenu i u Oslu u susednoj Norveškoj, gde je vazdušni saobraćaj bio u prekidu nekoliko sati.

Policija je saopštila da su uređaji noćas bili vidljivi sa tla i dodala da ne može da isključi da je reč o šali. Policija kaže da istražuje događaj i nastoji da utvrdi ko je kontrolisao dronove i šta im je bio motiv, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Najmanje tri leta preusmerena su sa aerodroma Olborg, a zvaničnici kažu da su pogođene i danske oružane snage pošto se taj aerodrom takođe koristi kao vojna baza.

Policija Severnog Jutlanda je saopštila da pažljivo prati situaciju u Olborgu, ali nije mogla da kažu o koliko dronova se radi.

„Ne možemo još govoriti o nameri dronova koji su leteli u ovoj oblasti, niti možemo bilo šta da kažemo o tome ko stoji iza toga“, rekao je glavni inspektor policije te oblati Jesper Bojgard Madsen, prenosi BBC.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com