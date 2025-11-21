Nešović: Organizatori blokade u Petoj gimnaziji vršili pritisak na one koji žele da idu na nastavu

Vršilac dužnosti direktora Pete beogradske gimnazije Danka Nešović kazala je danas da su se cela odeljenja izjašnjavala da žele da idu na nastavu, a da su se u javnosti pojavljivali drugačiji podaci „grupe koja organizuje blokadu“ i koja je, prema njenim rečima, „vršila pritisak na njih“.

„Svi ovi protesti, sve ovo što se organizuje, to su uglavnom politički aktivisti, što roditelji, što nastavnici, što učenici, imamo Zeleno-levi front koji je jako aktivan, imamo druge nevladine organizacije koje se stalno pominju, stalno rade. Kod nas je politika, nije obrazovanje“, kazala je Nešović za televiziju Pink.

Povodom odluke Ministarstva prosvete da se nastava pohađa u dve osnovne škole u beogradskoj gradskoj opštini Paliluala, kazala je da će se ona odvijati u popodnevnoj smeni kada se završi nastava učenika tih osnovnih škola.

„Mi ne možemo da dozvolimo da učenici više trpe tolike posledice, toliku štetu i da budu toliko izmanipulisani, i naravno da je država rešila da se omogući svima onima koji žele da uče, a takvih je 90 odsto kod nas“, navela je ona.

Ministarstvo prosvete saopštilo je da će nastava za nastavnike i učenike svih razreda Pete beogradske gimnazije, koji žele da rade i pohađaju nastavu, biti organizovana u prostorijama dve osnovne škole u opštini Palilula, a u sredu, 19. novembra đaci te srednje škole izglasali prekid blokade.

