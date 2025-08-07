Nestašica pojedinih antidepresiva u Srbiji, RFZO sledeće nedelje očekuje zamenski lek

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) saopštio je danas da je upoznat sa problemom u snabdevanju lekovima koji sadrze venlafaksin, a koji se koriste za lečenje depresije kod odraslih, kao i da se sledeće nedelje očekuje da se na tržištu nađe zamenski lek.

Portal N1, pozivajući se na informacije koje im je dostavila čitateljka, piše da je došlo do nestašice lekova venlax, alventa, venlafaxin, i drugih čija je aktivna supstanca venlafaksin.

Iz RFZO su za taj portal rekli da prate snabdevanje zdravstvenih ustanova lekovima sa Liste lekova i da su upoznati sa problemom u snabdevanju lekovima koji sadrze venlafaksin.

„Na Listi lekova se nalaze tri leka od različitih proizvođača, ali je kod proizvođača koji je dominantno snabdevao tržište ovim lekom došlo do globalnog problema u proizvodnji u celom svetu usled čega je privremeno prestala isporuka tog leka, a druga dva proizvođača svojim količinama nisu mogli da nadomeste ukupnu potražnju za lekom venlafaksin“, naveli su.

RFZO je, kako su naveli iz te ustanove, blagovremeno preduzeo sve aktivnosti u obezbeđivanju dodatnih količina leka venlafaksin i sproveo je postupak (hitne) javne nabavke ovog leka.

„Dostupnost ovog (neregistrovanog) leka se očekuje tokom naredne nedelje, te će tržište biti snabdeveno zamenskim (neregsitrovanim) lekom dok se ne obezbede dovoljne količine registrovanih lekova“, navodi se u odgovoru RFZO-a za N1.

Prema podacima sa kraja prošle godine, u Srbiji oko 250.000 ljudi pati od depresije.

(Beta)

